Развод Петросяна и Степаненко стал мемом

На протяжении всего периода их совместной жизни практически никаких деталей о семье не появлялось в СМИ, тогда как телезрители могли увидеть жизнерадостную пару, знающую толк в юморе, и способную самостоятельно развеселить огромную публику. Уже сейчас после очередного подтверждения факта бракоразводного процесса и раздела имущества в Сети стали появляться всевозможные шутки и мемы, связанные с Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. Некоторые пользователи даже привели в сравнение их развод с событиями в жизни Брэда Питта и Анджелины Джоли, которые также пережили разлад.Однако увидеть в глазах общественности какого-то искреннего переживания пока в рунете не удается, ведь большинство пользователей на самом деле выставляют данную ситуацию в качестве повода для насмешки. Не исключено, что Евгений Петросян и Елена Степаненко достаточно сложно переживают происходящие события, однако их эмоции и комментарии пока не поступали.