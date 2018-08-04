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Развод Петросяна и Степаненко стал мемом

Несмотря на столь продолжительный период брака, для многих нынешний развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко стал очередным подтверждением, что любви на самом деле не существует.

На протяжении всего периода их совместной жизни практически никаких деталей о семье не появлялось в СМИ, тогда как телезрители могли увидеть жизнерадостную пару, знающую толк в юморе, и способную самостоятельно развеселить огромную публику. Уже сейчас после очередного подтверждения факта бракоразводного процесса и раздела имущества в Сети стали появляться всевозможные шутки и мемы, связанные с Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. Некоторые пользователи даже привели в сравнение их развод с событиями в жизни Брэда Питта и Анджелины Джоли, которые также пережили разлад.

Развод Петросяна и Степаненко стал мемом


Однако увидеть в глазах общественности какого-то искреннего переживания пока в рунете не удается, ведь большинство пользователей на самом деле выставляют данную ситуацию в качестве повода для насмешки. Не исключено, что Евгений Петросян и Елена Степаненко достаточно сложно переживают происходящие события, однако их эмоции и комментарии пока не поступали.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 21:45
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