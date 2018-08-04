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Ученые: Человек привыкает к роботу и затрудняется принять решение о его отключении

Немецкими социологами, представителями Университета Дуйсбург-Эссена, проведены исследования по теме очеловечивания машин и проявления к ним эмоций и эмпатий. Как оказалось, человек очень быстро может привязаться к роботу на эмоциональном уровне, при этом очеловечивает его и не может позволить себе отключить по заданию, так как робот не просит хозяина это сделать. Результаты исследований опубликованы на сайте PLOS One.

Для участия в эксперименте пригласили 89 добровольцев. Им предложили пообщаться с моделью человекоподобного робота Nao. Причем настоящая цель эксперимента не сообщалась, все проходило под предлогом изучения новых возможностей обучения робота.

Ученые: Человек привыкает к роботу и затрудняется принять решение о его отключении


Испытуемым предлагали выключить питание робота, после того, как они ответили на несколько его вопросов. При этом Nao начинал выражать протесты, рассказывал, что боится темноты, а так же умолял не выключать его.

В итоге, 43 из 89 испытуемых, при принятии решения о выключении робота, потратили времени вдвое больше, чем участники контрольной группы, а 13 вообще так и не выключили Nao.

Как отметили авторы исследований, участники эксперимента были больше склонны оценить робота, как реального человека. Специалисты отметили, что в ближайшее время людьми не смогут управлять социальные роботы.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:00
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