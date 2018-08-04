Ученые: Человек привыкает к роботу и затрудняется принять решение о его отключении

Для участия в эксперименте пригласили 89 добровольцев. Им предложили пообщаться с моделью человекоподобного робота Nao. Причем настоящая цель эксперимента не сообщалась, все проходило под предлогом изучения новых возможностей обучения робота.Испытуемым предлагали выключить питание робота, после того, как они ответили на несколько его вопросов. При этом Nao начинал выражать протесты, рассказывал, что боится темноты, а так же умолял не выключать его.В итоге, 43 из 89 испытуемых, при принятии решения о выключении робота, потратили времени вдвое больше, чем участники контрольной группы, а 13 вообще так и не выключили Nao.Как отметили авторы исследований, участники эксперимента были больше склонны оценить робота, как реального человека. Специалисты отметили, что в ближайшее время людьми не смогут управлять социальные роботы.