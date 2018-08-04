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Адвокат: Петросян подал встречный иск по разделу имущества со Степаненко

Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко. 72-летний юморист намерен добиться равного раздела имущества, но его бывшая жена категорично настроена против, о чем сообщил прессе адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Адвокат: Петросян подал встречный иск по разделу имущества со Степаненко

Вот уже полгода, как Петросян и Степаненко пытаются договориться, как делить совместно нажитое имущество. Супруги 15 последних лет проживают отдельно друг от друга, но только в этом году они вознамерились поставить все точки в отношениях.

Ранее Сергей Жорин обвинил Елену Степаненко в вероломстве, поскольку та притворилась больной и не пришла на один из последних раундов переговоров. При этом женщина успела подать иск в суд, чем немало осложнила ситуацию.

Не остался в стороне и Евгений Петросян, который подал встречный иск и потребовал адекватного решения по разделу 1.5-миллиардного имущества. Он и раньше настаивал на равном разделе, предлагая бывшей жене самой решить, что она заберет себе. Но та категорично требовала примерно 80%.

Рассмотрение иска Степаненко к Петросяну состоится в Хамовническом суде Москвы 6 августа.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:55
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