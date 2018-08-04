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Яблоки и свекла могут помочь людям замедлить процессы старения в организме – Медики

Западные медики отметили, что правильное питание играет важную роль для категории людей, достигших преклонного возраста. Яблоки и свекла могут помочь им замедлить процессы старения в организме, а также вести активный образ жизни.

Фрукт может заменить привычное кофе, но он обладает тонирующими свойствами, а также замедляет появление новых морщин и защищает человека от онкологии. Британские эксперты заметили, что овощ помогает полным особам сбросить лишний вес, активизирует работу головного мозга, и улучшает здоровье.

Яблоки и свекла могут помочь людям замедлить процессы старения в организме – Медики


Для омоложения организма нужно употреблять бульон, сваренный на костях, не менее суток. Такое блюдо благотворно влияет на состояние кожи и ЖКТ, а клубника насыщает органы витаминами и минералами, необходимыми для хорошего иммунитета. В маслинах есть большое количество олеиновых кислот, нужных для здоровья клеток.

 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:20
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