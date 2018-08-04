Яблоки и свекла могут помочь людям замедлить процессы старения в организме – Медики

Фрукт может заменить привычное кофе, но он обладает тонирующими свойствами, а также замедляет появление новых морщин и защищает человека от онкологии. Британские эксперты заметили, что овощ помогает полным особам сбросить лишний вес, активизирует работу головного мозга, и улучшает здоровье.Для омоложения организма нужно употреблять бульон, сваренный на костях, не менее суток. Такое блюдо благотворно влияет на состояние кожи и ЖКТ, а клубника насыщает органы витаминами и минералами, необходимыми для хорошего иммунитета. В маслинах есть большое количество олеиновых кислот, нужных для здоровья клеток.