Яблоки и свекла могут помочь людям замедлить процессы старения в организме – Медики
Западные медики отметили, что правильное питание играет важную роль для категории людей, достигших преклонного возраста. Яблоки и свекла могут помочь им замедлить процессы старения в организме, а также вести активный образ жизни.
Фрукт может заменить привычное кофе, но он обладает тонирующими свойствами, а также замедляет появление новых морщин и защищает человека от онкологии. Британские эксперты заметили, что овощ помогает полным особам сбросить лишний вес, активизирует работу головного мозга, и улучшает здоровье.
Для омоложения организма нужно употреблять бульон, сваренный на костях, не менее суток. Такое блюдо благотворно влияет на состояние кожи и ЖКТ, а клубника насыщает органы витаминами и минералами, необходимыми для хорошего иммунитета. В маслинах есть большое количество олеиновых кислот, нужных для здоровья клеток.
Фрукт может заменить привычное кофе, но он обладает тонирующими свойствами, а также замедляет появление новых морщин и защищает человека от онкологии. Британские эксперты заметили, что овощ помогает полным особам сбросить лишний вес, активизирует работу головного мозга, и улучшает здоровье.
Для омоложения организма нужно употреблять бульон, сваренный на костях, не менее суток. Такое блюдо благотворно влияет на состояние кожи и ЖКТ, а клубника насыщает органы витаминами и минералами, необходимыми для хорошего иммунитета. В маслинах есть большое количество олеиновых кислот, нужных для здоровья клеток.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:20