Организаторы «Нашествия» не исключают участия Филиппа Киркорова

Рогожникова рассказала, что ежегодно по зрительским анкетам выясняются самые желанные певцы и артисты. И если заявок на Киркорова будет много, организаторы фестиваля, конечно, его пригласят.По мнению продюсера фестиваля «Нашествие» Андрея Матвеева, Киркоров – человек сюрприз. И если он появится на этом молодежном мероприятии, следует ожидать самых удивительных и неожиданных событий. "Филипп Бедросович способен всех здесь поставить на уши", - предвкушает продюсер.Руководство фестиваля не исключает участия в нем и зарубежных исполнителей. Для этого они должны соответствовать единственному условию – петь на русском языке.