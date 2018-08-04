АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уничтожение сакрального смысла русского языка началось с Кирилла и Мефодия и закончилось реформой большевиков
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Организаторы «Нашествия» не исключают участия Филиппа Киркорова

Организаторы «Нашествия» не исключают участия в фестивале Филиппа Киркорова. По словам программного директора радиостанции «НАШЕ радио» Анастасии Рогожниковой, «Нашествие» не будет замыкаться на одном формате и ради своих зрителей на фестиваль могут приглашаться исполнители самых разных жанров.

Организаторы «Нашествия» не исключают участия Филиппа Киркорова

Рогожникова рассказала, что ежегодно по зрительским анкетам выясняются самые желанные певцы и артисты. И если заявок на Киркорова будет много, организаторы фестиваля, конечно, его пригласят.

По мнению продюсера фестиваля «Нашествие» Андрея Матвеева, Киркоров – человек сюрприз. И если он появится на этом молодежном мероприятии, следует ожидать самых удивительных и неожиданных событий. "Филипп Бедросович способен всех здесь поставить на уши", - предвкушает продюсер.

Руководство фестиваля не исключает участия в нем и зарубежных исполнителей. Для этого они должны соответствовать единственному условию – петь на русском языке.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Серябкина рассказала об участии в жюри
Xiaomi разработала «умное» массажное кресло для
На наследство Станислава Говорухина претендует
Ирландская певица Шинейд О’Коннор выпустила новую
Организаторы «Нашествия» не исключают участия
На Украине пьяный комиссар насмерть сбил молодую
В России начались продажи спецверсии внедорожника
В Сеть попало интимное видео Натальи Рудовой
Обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander осенью
Джулия Ванг шокировала поклонников своей худобой
Главная помощница Мелании Трамп перестала
В Москве грабитель украл рюкзак с 3 млн рублей
Фанаты выяснили, с кем встречается Егор Крид
16-летняя дочь Григория Лепса поступила на
Эксперты сравнили Samsung Galaxy Note 9 и Note 8
Мариинский театр в новом сезоне порадует зрителей
Составлен ТОП-5 автомобилей со спорным дизайном
Франция остановила из-за аномальной жары два
Анна Седокова прислушивается к советам дочери
Принц Гарри обеспокоен повышенным вниманием СМИ к
Ученые разработали суперэкономичную упаковку для
Адвокат: Петросян подал встречный иск по разделу
Модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина беременна
Физики-теоретики могут помочь ученым в поисках
Бывший сотрудник NASA в Казани: Вторжения
В Парке Горького была установлена 3D-копия
Яблоки и свекла могут помочь людям замедлить
Компания ZTE возвращается на рынок с новым
Екатерина Вилкова опубликовала совместное фото с
Внеземной дрон был зафиксирован камерой
Просмотреть все новости