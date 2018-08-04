Организаторы «Нашествия» не исключают участия Филиппа Киркорова
Организаторы «Нашествия» не исключают участия в фестивале Филиппа Киркорова. По словам программного директора радиостанции «НАШЕ радио» Анастасии Рогожниковой, «Нашествие» не будет замыкаться на одном формате и ради своих зрителей на фестиваль могут приглашаться исполнители самых разных жанров.
Рогожникова рассказала, что ежегодно по зрительским анкетам выясняются самые желанные певцы и артисты. И если заявок на Киркорова будет много, организаторы фестиваля, конечно, его пригласят.
По мнению продюсера фестиваля «Нашествие» Андрея Матвеева, Киркоров – человек сюрприз. И если он появится на этом молодежном мероприятии, следует ожидать самых удивительных и неожиданных событий. "Филипп Бедросович способен всех здесь поставить на уши", - предвкушает продюсер.
Руководство фестиваля не исключает участия в нем и зарубежных исполнителей. Для этого они должны соответствовать единственному условию – петь на русском языке.
Рогожникова рассказала, что ежегодно по зрительским анкетам выясняются самые желанные певцы и артисты. И если заявок на Киркорова будет много, организаторы фестиваля, конечно, его пригласят.
По мнению продюсера фестиваля «Нашествие» Андрея Матвеева, Киркоров – человек сюрприз. И если он появится на этом молодежном мероприятии, следует ожидать самых удивительных и неожиданных событий. "Филипп Бедросович способен всех здесь поставить на уши", - предвкушает продюсер.
Руководство фестиваля не исключает участия в нем и зарубежных исполнителей. Для этого они должны соответствовать единственному условию – петь на русском языке.