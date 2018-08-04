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Стали известны минимальные системные требования для игры Fortnite

В сети Интернет появились минимальные системные требования для Android-устройств, которые необходимы, чтобы запустить новую игру Fortnite. Отмечается, что эта программа окажется довольно ресурсоемкой для обычных смартфонов.

Стали известны минимальные системные требования для игры Fortnite


Информация о проекте Epic Games Fortnite уже давно появляется в Сети, однако до этого момента никто не публиковал данные о необходимых технических характеристиках, которыми должен обладать девайс для запуска игры. Теперь же на XDA-developers было обнародовано минимальные системные требования, которые пользователи заметили в коде API приложения.

Исходя из опубликованных данных, требования не порадуют пользователей смартфонов слабее среднего уровня. Для запуска игры необходима операционная система не ниже версии 5.0. Кроме того требуется графический контроллер Adreno 530 и лучше, а также от трех гигабайт свободного пространства на ОЗУ.

Epic Games собирается выпустить Fortnite сначала только для платформы Samsung Galaxy Note 9, а через месяц предоставить всем желающим геймерам.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 21:30
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