АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уничтожение сакрального смысла русского языка началось с Кирилла и Мефодия и закончилось реформой большевиков
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Франция остановила из-за аномальной жары два реактора АЭС

Работниками атомных электростанций остановлены на территории Франции два реактора. Данные меры приняты из-за возможного превышения температурного режима воды в реке Рона. Информация из сообщений издания France Press.

Первым был остановлен реактор на АЭС Сент-Альбан. По причине не прекращающейся аномальной жары, принято решение остановить и реактор на АЭС Бюже. Так же отмечается, что текущие погодные условия могут повлиять на автоматическое изменение мощности энергоблоков электростанциями, данные меры приняты инженерами для предотвращения перегрева воды в реке Рона. Реакторы используют ее для охлаждения в процессе реакций, связанных с производством электроэнергии.
Франция остановила из-за аномальной жары два реактора АЭС


Специалисты не исключают дальнейшее снижение производительности по всем французским АЭС. Так как прогноз не утешительный и указывает на то, что аномальная жара в Европе продержится еще на определенное время.

Следует отметить, что всего за несколько недель, жаркий период наступил во многих европейских странах. По этой причине отмечены лесные пожары в Швеции, Греции, Испании и других странах. Этим летом отмечены случаи гибели в Европе нескольких сотен человек, в результате тепловых ударов и сильных пожаров.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:23
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Главная помощница Мелании Трамп перестала
В Москве грабитель украл рюкзак с 3 млн рублей
Фанаты выяснили, с кем встречается Егор Крид
16-летняя дочь Григория Лепса поступила на
Эксперты сравнили Samsung Galaxy Note 9 и Note 8
Мариинский театр в новом сезоне порадует зрителей
Составлен ТОП-5 автомобилей со спорным дизайном
Франция остановила из-за аномальной жары два
Анна Седокова прислушивается к советам дочери
Принц Гарри обеспокоен повышенным вниманием СМИ к
Ученые разработали суперэкономичную упаковку для
Адвокат: Петросян подал встречный иск по разделу
Модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина беременна
Физики-теоретики могут помочь ученым в поисках
Бывший сотрудник NASA в Казани: Вторжения
В Парке Горького была установлена 3D-копия
Яблоки и свекла могут помочь людям замедлить
Компания ZTE возвращается на рынок с новым
Екатерина Вилкова опубликовала совместное фото с
Внеземной дрон был зафиксирован камерой
Звезду сериала "Кадетство" обвинили в неуплате
Пришельцы дважды пытались установить контакт с
Ирландские ученые предупреждают: пивной живот
Земля после столкновения с планетой Нибиру будет
Минздрав не вводил временного моратория на
Компания Tele2 предлагает мобильный
Пришельцы несколько лет терроризируют жителей
На фестивале «Нашествие» начались выступления на
Анастасия Волочкова плевать хотела на мнение
Отшельник из Адыгеи показал ученым черепа
Просмотреть все новости