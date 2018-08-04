Франция остановила из-за аномальной жары два реактора АЭС

Первым был остановлен реактор на АЭС Сент-Альбан. По причине не прекращающейся аномальной жары, принято решение остановить и реактор на АЭС Бюже. Так же отмечается, что текущие погодные условия могут повлиять на автоматическое изменение мощности энергоблоков электростанциями, данные меры приняты инженерами для предотвращения перегрева воды в реке Рона. Реакторы используют ее для охлаждения в процессе реакций, связанных с производством электроэнергии.Специалисты не исключают дальнейшее снижение производительности по всем французским АЭС. Так как прогноз не утешительный и указывает на то, что аномальная жара в Европе продержится еще на определенное время.Следует отметить, что всего за несколько недель, жаркий период наступил во многих европейских странах. По этой причине отмечены лесные пожары в Швеции, Греции, Испании и других странах. Этим летом отмечены случаи гибели в Европе нескольких сотен человек, в результате тепловых ударов и сильных пожаров.