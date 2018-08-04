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Внеземной дрон был зафиксирован камерой наблюдения на парковке машин

Исследователи получили запись, сделанную камерой наблюдения на парковке машин. Она зафиксировала внеземной дрон, когда объект спустился с неба, чтобы наблюдать за деятельностью людей.

Внеземной дрон был зафиксирован камерой наблюдения на парковке машин


Он был похож на астральную проекцию и внимательно изучал строение фургона. Эксперты сразу заметили, что технология пришельцев сделана из неизвестного науке материала, напоминающего жидкий металл и легкий газ. Также разведчик был небольшого размера и предпочел прилететь сюда ночью, но даже не подозревал, что оказался в объективе камеры.

[media=http://https://youtu.be/UBo58eQWxy0]

Уфологи почти не отреагировали на такое зрелище, хотя он сразу начинают сообщать о новом визите пришельцев. Сейчас их больше интересует планета Нибиру и сюжеты с различными видами НЛО в странах мира.

 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:03
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