Внеземной дрон был зафиксирован камерой наблюдения на парковке машин
Исследователи получили запись, сделанную камерой наблюдения на парковке машин. Она зафиксировала внеземной дрон, когда объект спустился с неба, чтобы наблюдать за деятельностью людей.
Он был похож на астральную проекцию и внимательно изучал строение фургона. Эксперты сразу заметили, что технология пришельцев сделана из неизвестного науке материала, напоминающего жидкий металл и легкий газ. Также разведчик был небольшого размера и предпочел прилететь сюда ночью, но даже не подозревал, что оказался в объективе камеры.
[media=http://https://youtu.be/UBo58eQWxy0]
Уфологи почти не отреагировали на такое зрелище, хотя он сразу начинают сообщать о новом визите пришельцев. Сейчас их больше интересует планета Нибиру и сюжеты с различными видами НЛО в странах мира.
Он был похож на астральную проекцию и внимательно изучал строение фургона. Эксперты сразу заметили, что технология пришельцев сделана из неизвестного науке материала, напоминающего жидкий металл и легкий газ. Также разведчик был небольшого размера и предпочел прилететь сюда ночью, но даже не подозревал, что оказался в объективе камеры.
[media=http://https://youtu.be/UBo58eQWxy0]
Уфологи почти не отреагировали на такое зрелище, хотя он сразу начинают сообщать о новом визите пришельцев. Сейчас их больше интересует планета Нибиру и сюжеты с различными видами НЛО в странах мира.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:03