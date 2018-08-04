Внеземной дрон был зафиксирован камерой наблюдения на парковке машин

Он был похож на астральную проекцию и внимательно изучал строение фургона. Эксперты сразу заметили, что технология пришельцев сделана из неизвестного науке материала, напоминающего жидкий металл и легкий газ. Также разведчик был небольшого размера и предпочел прилететь сюда ночью, но даже не подозревал, что оказался в объективе камеры.[media=http://https://youtu.be/UBo58eQWxy0]Уфологи почти не отреагировали на такое зрелище, хотя он сразу начинают сообщать о новом визите пришельцев. Сейчас их больше интересует планета Нибиру и сюжеты с различными видами НЛО в странах мира.