Мариинский театр в новом сезоне порадует зрителей бесплатными концертами

Первый бесплатный концерт запланирован на 3 октября, начало в 14 часов. Билеты начнут раздавать за полчаса до начала. А поскольку зрительный зал вмещает только 170 человек, любителям классической музыки стоит поторопиться, чтобы попасть в это число.Организация бесплатных концертов в Мариинском театре проходит в рамках «Открытой среды», известного культурного проекта. Воспользовавшись этим предложением, можно послушать многих выдающихся музыкантов, а также артистов театрального оркестра.В программу концертов традиционно включается музыка разных эпох и творческих направлений. С детальной информацией можно ознакомиться на интернет-портале театра.