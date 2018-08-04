Мариинский театр в новом сезоне порадует зрителей бесплатными концертами
Мариинский театр в новом сезоне порадует жителей и гостей Санкт-Петербурга бесплатными концертами. По официальному сообщению пресс-службы театра, послушать музыкантов можно будет в фойе Стравинского.
Первый бесплатный концерт запланирован на 3 октября, начало в 14 часов. Билеты начнут раздавать за полчаса до начала. А поскольку зрительный зал вмещает только 170 человек, любителям классической музыки стоит поторопиться, чтобы попасть в это число.
Организация бесплатных концертов в Мариинском театре проходит в рамках «Открытой среды», известного культурного проекта. Воспользовавшись этим предложением, можно послушать многих выдающихся музыкантов, а также артистов театрального оркестра.
В программу концертов традиционно включается музыка разных эпох и творческих направлений. С детальной информацией можно ознакомиться на интернет-портале театра.
Первый бесплатный концерт запланирован на 3 октября, начало в 14 часов. Билеты начнут раздавать за полчаса до начала. А поскольку зрительный зал вмещает только 170 человек, любителям классической музыки стоит поторопиться, чтобы попасть в это число.
Организация бесплатных концертов в Мариинском театре проходит в рамках «Открытой среды», известного культурного проекта. Воспользовавшись этим предложением, можно послушать многих выдающихся музыкантов, а также артистов театрального оркестра.
В программу концертов традиционно включается музыка разных эпох и творческих направлений. С детальной информацией можно ознакомиться на интернет-портале театра.
Культура
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:36