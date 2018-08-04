Пришельцы дважды пытались установить контакт с жителем Сарагосы в ночь лунного затмения

Свидетель события заметил три НЛО, кружившихся в небе над горной местностью. Потом они решили нанести визит мужчине, который был напуган таким зрелищем. Горожанин предположил, что внеземные гости хотят забрать его с собой, решив запечатлеть их корабли на камеру.В сюжете видно, что аппараты действительно подают световые сигналы, на которые автор ролика отвечает фонариком. Он не сомневается, что вышел на связь с гуманоидами, которые будут использовать избранного человека для своих целей.