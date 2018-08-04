АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уничтожение сакрального смысла русского языка началось с Кирилла и Мефодия и закончилось реформой большевиков
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Пришельцы дважды пытались установить контакт с жителем Сарагосы в ночь лунного затмения

Пользователи сетей увидели видео, опубликованное жителем Сарагосы. Пришельцы дважды пытались установить контакт с испанцем в ночь лунного затмения, подавая знаки с небес.

Пришельцы дважды пытались установить контакт с жителем Сарагосы в ночь лунного затмения


Свидетель события заметил три НЛО, кружившихся в небе над горной местностью. Потом они решили нанести визит мужчине, который был напуган таким зрелищем. Горожанин предположил, что внеземные гости хотят забрать его с собой, решив запечатлеть их корабли на камеру.



В сюжете видно, что аппараты действительно подают световые сигналы, на которые автор ролика отвечает фонариком. Он не сомневается, что вышел на связь с гуманоидами, которые будут использовать избранного человека для своих целей.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:47
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина беременна
Бывший сотрудник NASA в Казани: Вторжения
В Парке Горького была установлена 3D-копия
Яблоки и свекла могут помочь людям замедлить
Компания ZTE возвращается на рынок с новым
Екатерина Вилкова опубликовала совместное фото с
Внеземной дрон был зафиксирован камерой
Звезду сериала "Кадетство" обвинили в неуплате
Пришельцы дважды пытались установить контакт с
Ирландские ученые предупреждают: пивной живот
Земля после столкновения с планетой Нибиру будет
Минздрав не вводил временного моратория на
Компания Tele2 предлагает мобильный
Пришельцы несколько лет терроризируют жителей
На фестивале «Нашествие» начались выступления на
Анастасия Волочкова плевать хотела на мнение
Отшельник из Адыгеи показал ученым черепа
Пользователи Сети шокированы провокационным
Коллеги Евгения Петросяна и Елены Степаненко
«Кукрыниксы» отыграли последний концерт
Шесть граждан Молдовы погибли в ДТП в Калужской
Дарья Друзьяк кричала матом на Влада Кадони,
Washington Post: Мария Бутина общалась с бывшим
Онколог выдвинул предположение по поводу
Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи
Бывшая Александра Гобозова назвала его наихудшим
Марсоход NASA увидел на Красной планете
Российский специалист назвал места, где
Дочь Стива Джобса рассказала об отношениях с отцом
Алиану Гобозову могут лишить родительских прав
Просмотреть все новости