Пришельцы дважды пытались установить контакт с жителем Сарагосы в ночь лунного затмения
Пользователи сетей увидели видео, опубликованное жителем Сарагосы. Пришельцы дважды пытались установить контакт с испанцем в ночь лунного затмения, подавая знаки с небес.
Свидетель события заметил три НЛО, кружившихся в небе над горной местностью. Потом они решили нанести визит мужчине, который был напуган таким зрелищем. Горожанин предположил, что внеземные гости хотят забрать его с собой, решив запечатлеть их корабли на камеру.
В сюжете видно, что аппараты действительно подают световые сигналы, на которые автор ролика отвечает фонариком. Он не сомневается, что вышел на связь с гуманоидами, которые будут использовать избранного человека для своих целей.
Свидетель события заметил три НЛО, кружившихся в небе над горной местностью. Потом они решили нанести визит мужчине, который был напуган таким зрелищем. Горожанин предположил, что внеземные гости хотят забрать его с собой, решив запечатлеть их корабли на камеру.
В сюжете видно, что аппараты действительно подают световые сигналы, на которые автор ролика отвечает фонариком. Он не сомневается, что вышел на связь с гуманоидами, которые будут использовать избранного человека для своих целей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:47