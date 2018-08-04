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Программист создал концепт удобной и полезной версии голосового ассистента Siri

Создатель интерфейсов для мобильных приложений Кевин Эжен решил разработать концепт более удобной и функциональной версии голосового помощника Siri. Сообщается, что эта программа может без проблем работать на базе имеющихся сегодня операционных систем Apple iOS.

Программист создал концепт удобной и полезной версии голосового ассистента Siri


Кевин Эжен считает, что улучшить Siri можно путем добавления некоторых нюансов. К примеру, ассистента можно сделать многозадачным. Также программист предложил поместить приложение в область уведомлений и обучить с помощью технологии нейросети. По мнению специалиста, было бы хорошо сделать так, чтобы приложение Siri не разворачивалось на весь экран при его активации.

Кроме того разработчик планирует научить ассистента работать со всеми компонентами операционной системы iOS. Таким образом, программа Apple станет самой востребованной на рынке интеллектуальных программ.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 21:00
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