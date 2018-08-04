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Земля после столкновения с планетой Нибиру будет вытолкнута с орбиты и отдалится от Солнца

NASA не верит в гипотезу о мистической планете Нибиру, которая раз в 3600 лет появляется в Солнечной системе. Американские исследователи уверены, что Земля после столкновения с объектом будет вытолкнута с орбиты и отдалится от Солнца.

Они не знают, как развивались события в древности, но небесное тело имеет большую силу гравитации, способной уничтожить человечество. Если произойдут негативные космические процессы, наша планета первый раз за 4,5 млрд лет будет находиться вдали от звезды. Низкая температура станет причиной гибели многих организмов, включая растения, не имеющих возможностей для фотосинтеза.

Земля после столкновения с планетой Нибиру будет вытолкнута с орбиты и отдалится от Солнца


Люди смогут выжить на территории Исландии и местах с геотермальными источниками, пока Земля будет странствовать по просторам космоса. Она может столкнуться с иным аналогом или стать частью системы, имеющей Солнце. Но через миллионы лет только скелеты ее обитателей можно будет увидеть на замерзшей поверхности.

 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:32
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