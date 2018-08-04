Xiaomi разработала «умное» массажное кресло для снятия напряжения

Кресло обладает системой распознавания голоса, поэтому ним можно будет управлять даже без помощи пульта. Это еще больше облегчает задачу и заставляет максимально расслабиться, не думаю ни о чем.Специально для тех, кто много сидит за столом и работает за компьютером, в кресле имеется три разных режима массажа. Первый предусматривает простое расслабление тела, второй предлагает более сильную проработку все участков тела, а третий обеспечивает максимально расслабляющий эффект. Отмечается, что во время массажа кресло способно совершать шесть классических массажных действий.Стоимость такого массажного устройства One-Dimensional AI Intelligent Massage Chair составляет 3899 юаней или 36 тысяч рублей.