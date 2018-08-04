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Xiaomi разработала «умное» массажное кресло для снятия напряжения

Корпорация Xiaomi снова удивила своих пользователей новым необычным гаджетом, который действительно всем понравится. Речь идет об «умном» массажном кресле One-Dimensional AI Intelligent Massage Chair, которое позволит человеку расслабиться даже посреди рабочего дня.

Xiaomi разработала «умное» массажное кресло для снятия напряжения


Кресло обладает системой распознавания голоса, поэтому ним можно будет управлять даже без помощи пульта. Это еще больше облегчает задачу и заставляет максимально расслабиться, не думаю ни о чем.

Специально для тех, кто много сидит за столом и работает за компьютером, в кресле имеется три разных режима массажа. Первый предусматривает простое расслабление тела, второй предлагает более сильную проработку все участков тела, а третий обеспечивает максимально расслабляющий эффект. Отмечается, что во время массажа кресло способно совершать шесть классических массажных действий.

Стоимость такого массажного устройства One-Dimensional AI Intelligent Massage Chair составляет 3899 юаней или 36 тысяч рублей.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 20:30
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