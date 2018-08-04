Ирландская певица Шинейд О’Коннор выпустила новую песню

К настоящему времени известно, что Шинейд О’Коннор намерена уже к осени следующего года выпустить новый альбом, в который войдут композиции, часть которых уже написаны. Еще в прошлом году исполнительница из Ирландии поделилась с подписчиками тем, что ее психическое состояние находится на грани риска, не желая видеть никого рядом с собой. Кроме того, Шинейд О’Коннор неоднократно утверждала, что единственным человеком, который ею признается является ее личный психиатр.На одном из зарубежных порталов уже опубликована новая демо-запись, которую уже успели оценить по достоинству многочисленные фанаты творчества Шинейд О’Коннор. До сих пор остается неизвестным нынешнее состояние исполнительницы, но поклонники надеются, что выход нового альбома ознаменуется огромным психическим ростом и пополнением сил и энергии.