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Ирландская певица Шинейд О’Коннор выпустила новую песню

Популярная певица Шинейд О’Коннор, которая еще совсем недавно находилась в состоянии срыва, порадовала многотысячную армию поклонников очередным пополнением работ. В частности, исполнительница опубликовала новую демо-запись, которая в полном формате появится в рамках нового альбома.

К настоящему времени известно, что Шинейд О’Коннор намерена уже к осени следующего года выпустить новый альбом, в который войдут композиции, часть которых уже написаны. Еще в прошлом году исполнительница из Ирландии поделилась с подписчиками тем, что ее психическое состояние находится на грани риска, не желая видеть никого рядом с собой. Кроме того, Шинейд О’Коннор неоднократно утверждала, что единственным человеком, который ею признается является ее личный психиатр.

Ирландская певица Шинейд О’Коннор выпустила новую песню


На одном из зарубежных порталов уже опубликована новая демо-запись, которую уже успели оценить по достоинству многочисленные фанаты творчества Шинейд О’Коннор. До сих пор остается неизвестным нынешнее состояние исполнительницы, но поклонники надеются, что выход нового альбома ознаменуется огромным психическим ростом и пополнением сил и энергии.

 
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В мире / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 20:15
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