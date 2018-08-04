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На Украине пьяный комиссар насмерть сбил молодую пару

В Херсонской области, Украина, произошла трагедия по вине военного. Автомобиль, за рулём которого был комиссар, совершил наезд на супружескую пару. Проверка показала, что мужчина был пьяным, молодые люди погибли.

На Украине пьяный комиссар насмерть сбил молодую пару


Пресс-служба генерального прокурора Украины освещает инцидент, произошедший в посёлке Чаплинка. 3 августа молодая супружеская пара возвращались домой, когда на них наехал автомобиль. За рулём был военный комиссар, тесты показали, что мужчина сел в машину пьяным.

Молодые люди скончались от нанесённых травм. Из-за пьяного водителя двое несовершеннолетних детей лишились родителей. Комиссар задержан. Военная прокуратура Херсонского гарнизона ГУ национальной полиции проводит расследование этого инцидента.

 
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Происшествия
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:55
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