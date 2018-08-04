На Украине пьяный комиссар насмерть сбил молодую пару
В Херсонской области, Украина, произошла трагедия по вине военного. Автомобиль, за рулём которого был комиссар, совершил наезд на супружескую пару. Проверка показала, что мужчина был пьяным, молодые люди погибли.
Пресс-служба генерального прокурора Украины освещает инцидент, произошедший в посёлке Чаплинка. 3 августа молодая супружеская пара возвращались домой, когда на них наехал автомобиль. За рулём был военный комиссар, тесты показали, что мужчина сел в машину пьяным.
Молодые люди скончались от нанесённых травм. Из-за пьяного водителя двое несовершеннолетних детей лишились родителей. Комиссар задержан. Военная прокуратура Херсонского гарнизона ГУ национальной полиции проводит расследование этого инцидента.
Пресс-служба генерального прокурора Украины освещает инцидент, произошедший в посёлке Чаплинка. 3 августа молодая супружеская пара возвращались домой, когда на них наехал автомобиль. За рулём был военный комиссар, тесты показали, что мужчина сел в машину пьяным.
Молодые люди скончались от нанесённых травм. Из-за пьяного водителя двое несовершеннолетних детей лишились родителей. Комиссар задержан. Военная прокуратура Херсонского гарнизона ГУ национальной полиции проводит расследование этого инцидента.
Происшествия
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:55