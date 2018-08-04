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Джулия Ванг шокировала поклонников своей худобой

Джулия Ванг, победившая в «Битве экстрасенсов» шокировала поклонников излишней худобой. Большинство фанатов звезды пришли в ужас, увидев, как она похудела.

Джулия Ванг шокировала поклонников своей худобой


Популярность к Джулии Ванг пришла после того, как она стала победительницей проекта «Битва экстрасенсов». После этого звезда решила сменить имидж. Длинноволосая блондинка коротко остриглась, выбрав себе стиль под названием «tomboy». В этом образе женщины имеют худощавое телосложение, а также меняют свой гардероб на мужские свободные вещи и строгие костюмы.

Новый стиль Джулии Ванг многим пришёлся по вкусу, но чрезмерная худоба леди-вамп несколько насторожила поклонников. В комментариях к опубликованной фотографии фанаты отметили, что Джулия «тает» на глазах, так не далеко и до анорексии. Женщина похудела, как минимум на два размера.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:23
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