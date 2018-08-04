Джулия Ванг шокировала поклонников своей худобой

Публикация от midnightrose666 (@julie_vangreal) 28 Июл 2018 в 9:11 PDT

Популярность к Джулии Ванг пришла после того, как она стала победительницей проекта «Битва экстрасенсов». После этого звезда решила сменить имидж. Длинноволосая блондинка коротко остриглась, выбрав себе стиль под названием «tomboy». В этом образе женщины имеют худощавое телосложение, а также меняют свой гардероб на мужские свободные вещи и строгие костюмы.Новый стиль Джулии Ванг многим пришёлся по вкусу, но чрезмерная худоба леди-вамп несколько насторожила поклонников. В комментариях к опубликованной фотографии фанаты отметили, что Джулия «тает» на глазах, так не далеко и до анорексии. Женщина похудела, как минимум на два размера.