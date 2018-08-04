В Сеть попало интимное видео Натальи Рудовой

«Оххх, какая же красивая!», «Ты просто великолепна...И Обворожительна», «Совсем девка без мужика одичала...», - по-разному комментируют в Сети.

Наталья Рудова с удовольствием играет на публику. На днях она поделилась видеокадрами интимного характера, демонстрируя собственную сексуальность и природную привлекательность.В небольшом цикличном ролике Рудова позирует, лежа в постели. Девушка закрывает грудь рукой, показывая зрителям только хрупкую спинку. При этом она явно строит глазки или тому, кто снимает ее на камеру, или зрителям вообще.Интернет-пользователям понравилось, как эротично смотрится Наталья Рудова на кровати.Критики к тому же принялись выспрашивать, когда-то появятся новые фильмы с участием Рудовой. Кто-то даже переживал, что девушка много отвлекается на Instagram в ущерб своему творчеству.