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В Сеть попало интимное видео Натальи Рудовой

В Сеть попало интимное видео Натальи Рудовой. Случилось это не случайно, поскольку сама актриса выложила ролик на всеобщее обозрение в Instagram.

В Сеть попало интимное видео Натальи Рудовой

Наталья Рудова с удовольствием играет на публику. На днях она поделилась видеокадрами интимного характера, демонстрируя собственную сексуальность и природную привлекательность.

В небольшом цикличном ролике Рудова позирует, лежа в постели. Девушка закрывает грудь рукой, показывая зрителям только хрупкую спинку. При этом она явно строит глазки или тому, кто снимает ее на камеру, или зрителям вообще.
Интернет-пользователям понравилось, как эротично смотрится Наталья Рудова на кровати.

«Оххх, какая же красивая!», «Ты просто великолепна...И Обворожительна», «Совсем девка без мужика одичала...», - по-разному комментируют в Сети.

Критики к тому же принялись выспрашивать, когда-то появятся новые фильмы с участием Рудовой. Кто-то даже переживал, что девушка много отвлекается на Instagram в ущерб своему творчеству.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:36
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