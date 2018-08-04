Пришельцы несколько лет терроризируют жителей нидерландского города Хельмонда

Многие сюжеты заинтересовали экспертов, не сомневающихся в существовании внеземных цивилизации. Они опубликовали видео в сетях, решив показать несколько инцидентов, произошедших в разные годы. Огненный объект, хаотично носящийся по небу, был замечен свидетелем события из Стифхаута в 2009 г. Затем аналогичный случай произошел в 2012 г, когда житель города был испуган странными звуками в ночное время, после чего заметил огромный НЛО, имеющий форму бумеранга.[media=http://https://youtu.be/PWlTT0dMADo]Через месяц шокированный свидетель события наблюдал за зеленой летающей тарелкой, излучающей сильное свечение. Потом люди наблюдали за загадочной гирляндой кораблей гуманоидов, а в 2015 г были поражены видом плывущей рыбы и огромной птицы. Эксперты получили необычный материал, на котором виднелась планета синего цвета, а также были заинтригованы видом летящей ракеты, потому что в этом месте нет космодрома.