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Пришельцы несколько лет терроризируют жителей нидерландского города Хельмонда

Нидерландские исследователи озабочены ситуацией в городе Хельмонде. Пришельцы несколько лет терроризируют местных жителей, фиксирующих на камеры появления различных НЛО.

Пришельцы несколько лет терроризируют жителей нидерландского города Хельмонда


Многие сюжеты заинтересовали экспертов, не сомневающихся в существовании внеземных цивилизации. Они опубликовали видео в сетях, решив показать несколько инцидентов, произошедших в разные годы. Огненный объект, хаотично носящийся по небу, был замечен свидетелем события из Стифхаута в 2009 г. Затем аналогичный случай произошел в 2012 г, когда житель города был испуган странными звуками в ночное время, после чего заметил огромный НЛО, имеющий форму бумеранга.

[media=http://https://youtu.be/PWlTT0dMADo]

Через месяц шокированный свидетель события наблюдал за зеленой летающей тарелкой, излучающей сильное свечение. Потом люди наблюдали за загадочной гирляндой кораблей гуманоидов, а в 2015 г были поражены видом плывущей рыбы и огромной птицы. Эксперты получили необычный материал, на котором виднелась планета синего цвета, а также были заинтригованы видом летящей ракеты, потому что в этом месте нет космодрома.

 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:13
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