16-летняя дочь Григория Лепса поступила на конракт во МГИМО

Таким образом, юная девушка заинтересовалась именно факультетом международной журналистики, не пытаясь пойти по стопам известного отца. В списка университета значится, что Ева Лепсверидзе поступила в ВУЗ на контрактной основе, то есть с оплатой обучения за каждый семестр. Важно отметить, что в МГИМО существуют проблемы попасть не только на бюджетной основе, но и даже на платную форму обучения. Это связано с огромным конкурсом, где каждый абитуриент тщательно проверяется и конкурирует с другими детьми.Для поступления в МГИМО в том числе требуется набрать высокий бал по ЕГЭ, иначе шансы на место на контрактной основе получить не удастся. В настоящее время установлено, что Ева Лепсверидзе набрала 242 бала, выбрав для сдачи литературу и русский язык. Таким образом, уже с начала учебного года дочь Григория Лепса станет официально студенткой одного из ведущих российских ВУЗов, чьи выпускники в большинстве своем становятся успешными и востребованными людьми в обществе.