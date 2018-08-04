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16-летняя дочь Григория Лепса поступила на конракт во МГИМО

16-летняя дочь популярного российского исполнителя намерена в ближайшие коды плотно заниматься по специальности – связь с общественностью. Соответствующие данные подтверждены записью на официальном сайте МГИМО.

Таким образом, юная девушка заинтересовалась именно факультетом международной журналистики, не пытаясь пойти по стопам известного отца. В списка университета значится, что Ева Лепсверидзе поступила в ВУЗ на контрактной основе, то есть с оплатой обучения за каждый семестр. Важно отметить, что в МГИМО существуют проблемы попасть не только на бюджетной основе, но и даже на платную форму обучения. Это связано с огромным конкурсом, где каждый абитуриент тщательно проверяется и конкурирует с другими детьми.

16-летняя дочь Григория Лепса поступила на конракт во МГИМО


Для поступления в МГИМО в том числе требуется набрать высокий бал по ЕГЭ, иначе шансы на место на контрактной основе получить не удастся. В настоящее время установлено, что Ева Лепсверидзе набрала 242 бала, выбрав для сдачи литературу и русский язык. Таким образом, уже с начала учебного года дочь Григория Лепса станет официально студенткой одного из ведущих российских ВУЗов, чьи выпускники в большинстве своем становятся успешными и востребованными людьми в обществе.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:55
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