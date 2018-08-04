Принц Гарри обеспокоен повышенным вниманием СМИ к Меган Маркл

Однако при всей сложности ситуации, супруг Маркл все же не утратил надежды на то, что в скором времени все изменится в лучшую сторону, и их семья сможет продолжить мирное существование без посторонних лиц. Несмотря на то, что еще совсем недавно огромное внимание касалось всей королевской семьи, однако после свадьбы Маркл и Гарри теперь ключевое значение в СМИ занимают именно они. Кроме того, журналистов и родственников по большей части интересуют самые неприятные факты, которыми бы можно было поделиться с общественностью.В качестве действенного шага по исключению негативного влияния прессы, принц Гарри вывез любимую супругу в Котсуолд-Хилс, где им удается тихо и мирно проводить время. Более того, в королевской семье значительно усилили меры безопасности, не подпуская журналистов к Меган Маркл. Вполне возможно, что с учетом нововведений королевская семья сможет окончательно избавиться от надоедливых представителей СМИ, пытающихся подловить молодую семью, копаясь в их «белье».