Отшельник из Адыгеи показал ученым черепа пришельцев
Ученые из палеонтологического музея возле Майкопа были поражены неожиданным подарком пожилого отшельника из Адыгеи. Мужчина показал им черепа пришельцев, найденные им в чемодане “Аненербе”.
Члены группировки СС занимались исследованиями в области оккультизма и хранили останки странных существ, имеющих рога и нестандартные формы лица. Также эксперты обратили внимание на челюсти, не принадлежащие людям, после чего решили внимательно изучить принесенные артефакты.
После публикации фото в сетях между пользователями разгорелась дискуссия. Скептики сразу стали говорить об обычном горном козле, а исследователи не сомневаются, что перед ними реальные черепа гуманоидов, посещавших нашу планету в древности.
Члены группировки СС занимались исследованиями в области оккультизма и хранили останки странных существ, имеющих рога и нестандартные формы лица. Также эксперты обратили внимание на челюсти, не принадлежащие людям, после чего решили внимательно изучить принесенные артефакты.
После публикации фото в сетях между пользователями разгорелась дискуссия. Скептики сразу стали говорить об обычном горном козле, а исследователи не сомневаются, что перед ними реальные черепа гуманоидов, посещавших нашу планету в древности.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00