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Отшельник из Адыгеи показал ученым черепа пришельцев

Ученые из палеонтологического музея возле Майкопа были поражены неожиданным подарком пожилого отшельника из Адыгеи. Мужчина показал им черепа пришельцев, найденные им в чемодане “Аненербе”.

Члены группировки СС занимались исследованиями в области оккультизма и хранили останки странных существ, имеющих рога и нестандартные формы лица. Также эксперты обратили внимание на челюсти, не принадлежащие людям, после чего решили внимательно изучить принесенные артефакты.

Отшельник из Адыгеи показал ученым черепа пришельцев


После публикации фото в сетях между пользователями разгорелась дискуссия. Скептики сразу стали говорить об обычном горном козле, а исследователи не сомневаются, что перед ними реальные черепа гуманоидов, посещавших нашу планету в древности.

 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00
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