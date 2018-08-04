Отшельник из Адыгеи показал ученым черепа пришельцев

Члены группировки СС занимались исследованиями в области оккультизма и хранили останки странных существ, имеющих рога и нестандартные формы лица. Также эксперты обратили внимание на челюсти, не принадлежащие людям, после чего решили внимательно изучить принесенные артефакты.После публикации фото в сетях между пользователями разгорелась дискуссия. Скептики сразу стали говорить об обычном горном козле, а исследователи не сомневаются, что перед ними реальные черепа гуманоидов, посещавших нашу планету в древности.