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На фестивале «Нашествие» начались выступления на сцене «Высоцкий»

В рамках фестиваля «Нашествие» стартовали выступления на сцене «Высоцкий». О своем творчестве заявили полуфиналисты Всероссийского конкурса «Высоцкий.Фест», в котором принимают участие молодые и перспективные барды.

На фестивале «Нашествие» начались выступления на сцене «Высоцкий»

«Высоцкий. Фест» посвящен 80-летию со дня рождения легендарного артиста, автора и исполнителя Владимира Высоцкого. Организация мероприятия проходит по инициативе и при поддержке радиостанции «НАШЕ радио» и Благотворительного фонда, которым управляет Никита Высоцкий.

По результатам отборочных туров, прошедших по всем федеральным округам России, были отобраны полсотни лучших бардов. Теперь молодые исполнители должны будут пройти проверку на «Нашествии», которое проходит в эти дни под Тверью.

Победителями станут те, кто больше всего понравится членам жюри и публике. После подсчета голосов будут выбраны 10 финалистов, каждый из которых сможет воспользоваться услугами профессиональной звукозаписывающей студии Vintage Records в Москве.

Победители также выступят на грандиозном гала-концерте «Высоцкий Фест», который состоится осенью в столице.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:08
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