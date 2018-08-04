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В России начались продажи спецверсии внедорожника Lexus LX Black Vision

В России начали принимать заказы на спецверсию флагманского внедорожника Lexus LX Black Vision. Новый автомобиль отличается чёрными декоративными элементами и эксклюзивной расцветкой кузова.

В России начались продажи спецверсии внедорожника Lexus LX Black Vision


Особая версия внедорожника Lexus LX Black Vision будет предложена с бензиновой и с дизельной силовой установкой. Отличительной характеристикой автомобиля станут два варианта цвета кузова – «Черный металлик» и «Искрящийся белый специальный металлик».

Декоративные элементы экстерьера в обоих случаях будут выкрашены в чёрный цвет – это накладки на дверях и крышке багажника, решётка радиатора, дверные ручки, колёсные диски и рейлинги на крыше. В корпуса боковых зеркал встроена дополнительная подсветка с эмблемой Black Vision.

Стоимость спецверсии внедорожника Lexus LX Black Vision составит 6 854 000 - 6 984 000 рублей. Первые экземпляры автомобилей появятся у дилеров осенью текущего года.

 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:45
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