В России начались продажи спецверсии внедорожника Lexus LX Black Vision

Особая версия внедорожника Lexus LX Black Vision будет предложена с бензиновой и с дизельной силовой установкой. Отличительной характеристикой автомобиля станут два варианта цвета кузова – «Черный металлик» и «Искрящийся белый специальный металлик».Декоративные элементы экстерьера в обоих случаях будут выкрашены в чёрный цвет – это накладки на дверях и крышке багажника, решётка радиатора, дверные ручки, колёсные диски и рейлинги на крыше. В корпуса боковых зеркал встроена дополнительная подсветка с эмблемой Black Vision.Стоимость спецверсии внедорожника Lexus LX Black Vision составит 6 854 000 - 6 984 000 рублей. Первые экземпляры автомобилей появятся у дилеров осенью текущего года.