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Коллеги Евгения Петросяна и Елены Степаненко прокомментировали новость об их разводе

Для большинства юмористов-коллег Елены Степаненко и Евгения Петросяна известие о разводе супружеской пары стала неожиданностью.

Коллеги Евгения Петросяна и Елены Степаненко прокомментировали новость об их разводе

Новость о разрыве брака двух известных юмористов стала наиболее обсуждаемой в последнее время. Многие фанаты были шокированы, узнав о том, что главные комики России намерены развестись.

Еще большим шоком для общественности стали слухи, связанные с разделом нажитого имущества. Якобы Степаненко выступила с инициативой судебной дележки состояния. Коллеги «смешной» пары прокомментировали их развод.

Известные российские юмористы, как оказалось, не знали о разладе в семье Петросяна и Степаненко. Святослав Ещенко поделился, что лет пять назад подобные слухи уже появлялись. Причиной тому стали, якобы, измены Петросяна с блондинкой-администратором.

Вот только тогда эти сведения оказались фальшивыми, подчеркнул Ещенко. Артист также добавил, что на днях виделся с Еленой и Евгением на «Юморине», однако эту тему не осуждали.

К слову, Святослав Ещенко сообщил, что старается не вникать в проблемы других, но выступает за мирный развод.

«Если люди приняли решение расстаться, значит, им уже сложно вместе», - добавил артист, который сам развелся с супругой после 20 лет совместного брака.

Клара Новикова также сообщила, что впервые узнала о проблемах в семье знаменитой пары. Артистка рассказала, что встречалась с ними на «Юморине», но данный вопрос не обсуждался.

Владимир Винокур посоветовал другим не вмешиваться в жизнь двух людей.

«С кем они, что они делят - это их личное дело», - заявил Винокур.

Он добавил, что не вправе обсуждать такую информацию, как артист и как друг.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:52
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