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Шесть граждан Молдовы погибли в ДТП в Калужской области

В Калужской области произошло масштабное ДТП, унёсшее жизни шести граждан Молдовы. Различные травмы были нанесены ещё восьми участникам дорожного движения.

Шесть граждан Молдовы погибли в ДТП в Калужской области


УМВД Калужской области сообщает о смертельном ДТП, случившемся утром 4 августа на участке трассы М-3 "Украина". На 230-м километре произошло столкновение нескольких автомобилей, в ходе которого шесть граждан Молдовы погибли, ещё восемь участников дорожного движения были травмированы.

По словам очевидцев, ДТП спровоцировали автомобили Ford и Volkswagen, двигавшиеся в одну сторону. После их столкновения, одну из машин вынесло на встречную полосу, где она на полном ходу врезалась в микроавтобус Mercedes. От сильного удара микроавтобус перевернулся, задев при этом автомобиль марки Foton. Молдавская дипломатическая миссия выясняет детали произошедшего. В ходе сотрудничества с властями области будет проведена идентификация жертв и оказана помощь семьям погибших и пострадавших.

 
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Происшествия
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:36
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