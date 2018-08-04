Шесть граждан Молдовы погибли в ДТП в Калужской области

УМВД Калужской области сообщает о смертельном ДТП, случившемся утром 4 августа на участке трассы М-3 "Украина". На 230-м километре произошло столкновение нескольких автомобилей, в ходе которого шесть граждан Молдовы погибли, ещё восемь участников дорожного движения были травмированы.По словам очевидцев, ДТП спровоцировали автомобили Ford и Volkswagen, двигавшиеся в одну сторону. После их столкновения, одну из машин вынесло на встречную полосу, где она на полном ходу врезалась в микроавтобус Mercedes. От сильного удара микроавтобус перевернулся, задев при этом автомобиль марки Foton. Молдавская дипломатическая миссия выясняет детали произошедшего. В ходе сотрудничества с властями области будет проведена идентификация жертв и оказана помощь семьям погибших и пострадавших.