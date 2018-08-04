Обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander осенью появится на российском рынке
Осенью нынешнего года компания Mitsubishi на российский рынок планирует вывести обновлённую версию кроссовера Outlander. Рестайлинговая версия автомобиля Mitsubishi Outlander получит точечные изменения в интерьере и в экстерьере.
Обновлённую версию кроссовера Mitsubishi Outlander производители представили в марте этого года в Женеве. После рестайлинга на бамперах автомобиля появились серебристые накладки, на пятой двери изменился спойлер, а также установлена новая решётка радиатора и передняя головная оптика.
Моторная линейка у обновлённого кроссовера останется прежней, а это значит, что автомобиль будет предложен с бензиновыми агрегатами объёмом 2,0 и 2,4 литра производительностью 146 и 167 лошадиных сил. В качестве трансмиссии выступит вариатор CVT.
О стоимости обновлённого Mitsubishi Outlander для России станет известно позднее. Актуальная версия кроссовера на российском рынке продаётся по цене 1 319 000 – 2 140 000 рублей.
Обновлённую версию кроссовера Mitsubishi Outlander производители представили в марте этого года в Женеве. После рестайлинга на бамперах автомобиля появились серебристые накладки, на пятой двери изменился спойлер, а также установлена новая решётка радиатора и передняя головная оптика.
Моторная линейка у обновлённого кроссовера останется прежней, а это значит, что автомобиль будет предложен с бензиновыми агрегатами объёмом 2,0 и 2,4 литра производительностью 146 и 167 лошадиных сил. В качестве трансмиссии выступит вариатор CVT.
О стоимости обновлённого Mitsubishi Outlander для России станет известно позднее. Актуальная версия кроссовера на российском рынке продаётся по цене 1 319 000 – 2 140 000 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 19:30