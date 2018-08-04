Обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander осенью появится на российском рынке

Обновлённую версию кроссовера Mitsubishi Outlander производители представили в марте этого года в Женеве. После рестайлинга на бамперах автомобиля появились серебристые накладки, на пятой двери изменился спойлер, а также установлена новая решётка радиатора и передняя головная оптика.Моторная линейка у обновлённого кроссовера останется прежней, а это значит, что автомобиль будет предложен с бензиновыми агрегатами объёмом 2,0 и 2,4 литра производительностью 146 и 167 лошадиных сил. В качестве трансмиссии выступит вариатор CVT.О стоимости обновлённого Mitsubishi Outlander для России станет известно позднее. Актуальная версия кроссовера на российском рынке продаётся по цене 1 319 000 – 2 140 000 рублей.