Онколог выдвинул предположение по поводу отсутствия в сети свежих фото Иосифа Кобзона

Если самые родные лица Кобзона делятся позитивными новостями о том, что Иосиф Давыдович в настоящее время может позволить чашку кофе и разговоры с медсестрой, думая о предстоящих концертах, то некоторые СМИ указывают на несколько иную реальную картину дел. В свою очередь, ряд журналистов при всем желании поверить в положительный вариант, не понимают, по какой причине Иосифа Кобзона до сих пор не показывают в здравии. Один из врачей-онкологов прокомментировал сложившуюся ситуацию тем, что на сегодняшний день пациент далек от того импозантного вида, к которому привыкли поклонники. Процесс лечения не имеет ничего «красивого».Несмотря на то, что Иосиф Кобзон на протяжении многих лет борется с онкологическим заболеванием, ему все же удавалось в рамках очередного курса восстановить организм и продолжить радовать своим творчеством и деятельностью жителей страны. Вместе с тем, наша редакция присоединяется к многочисленным пожеланиям здоровья и крепости духа легендарному человеку, который известен не только у себя в стране, но и во всем мире.