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Онколог выдвинул предположение по поводу отсутствия в сети свежих фото Иосифа Кобзона

В настоящее время состояние здоровья российского политика и певца Иосифа Кобзона вызывает опасения у поклонников, а также у родственников. Однако на фоне неведения о реальном положении дел, в СМИ активно продолжается «борьба за правду».

Если самые родные лица Кобзона делятся позитивными новостями о том, что Иосиф Давыдович в настоящее время может позволить чашку кофе и разговоры с медсестрой, думая о предстоящих концертах, то некоторые СМИ указывают на несколько иную реальную картину дел. В свою очередь, ряд журналистов при всем желании поверить в положительный вариант, не понимают, по какой причине Иосифа Кобзона до сих пор не показывают в здравии. Один из врачей-онкологов прокомментировал сложившуюся ситуацию тем, что на сегодняшний день пациент далек от того импозантного вида, к которому привыкли поклонники. Процесс лечения не имеет ничего «красивого».

Онколог выдвинул предположение по поводу отсутствия в сети свежих фото Иосифа Кобзона


Несмотря на то, что Иосиф Кобзон на протяжении многих лет борется с онкологическим заболеванием, ему все же удавалось в рамках очередного курса восстановить организм и продолжить радовать своим творчеством и деятельностью жителей страны. Вместе с тем, наша редакция присоединяется к многочисленным пожеланиям здоровья и крепости духа легендарному человеку, который известен не только у себя в стране, но и во всем мире.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 15:18
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