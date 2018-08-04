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Главная помощница Мелании Трамп перестала работать в Белом доме

Помощница Мелании Трамп больше не работает в Белом доме. Риган Хедлунд, проработавшая с супругой Дональда Трампа в течение шести месяцев, решила перейти во внешнюю политику, что для небольшой команды Мелании Трамп стало большой неудачей.

Главная помощница Мелании Трамп перестала работать в Белом доме


Мелания Трамп взяла Риган Хедлунд на работу в январе, привлекая свою помощницу к общественной деятельности. Одними делами правой руки супруги президента США были: решение проблем ветеранов, сложностей у подростков, а также злоупотребление опиоидами в обществе. К тому же Риган Хедлунд помогала в проведении компании по борьбе с насилием.

Риган Хедлунд выразила свою благодарность Мелании Трамп за то, что она помогла воплотить в жизнь её политические инициативы. Изначально Риган Хедлунд работала в области внешней политики и решила туда же вернуться. В пресс-службе Мелании Трамп отметили, что бывшая команда желает Риган Хедлунд успехов в своей сфере деятельности.

 
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В мире
Добавил: Алина Сегодня, 19:15
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