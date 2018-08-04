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Бывшая Александра Гобозова назвала его наихудшим любовником в своей жизни

Бывшая подруга Александра Гобозова, Эрика Кишева поделилась подробностями постельных отношений. Она назвала звезду скандальной телестройки наихудшим любовником в ее жизни. И вспоминать о нем женщине до сих пор противно.

Бывшая Александра Гобозова назвала его наихудшим любовником в своей жизни

Нужно сказать, что и Гобозов испытывает к бывшей пассии аналогичные чувства. Эффектная брюнетка, оказавшаяся бывшим мужчиной – кому из натуралов принесут радость подобные вспоминания. И пусть эта интрижка длилась недолго, муж Алианы Устиненко до сих пор наполняется брезгливостью, вспоминая об этом.

И вот недавно Эрика Кишева решилась на пикантные откровения. Она назвала время, проведенное с Гобозовым страшным сном. Самым мягким выражением в ее устах стала фраза, что ее бывший – никчемный любовник, который был хуже всех, с кем она оказывалась в постели.

Бывшая Александра Гобозова назвала его наихудшим любовником в своей жизни

А поскольку у Эрики Кишевой, судя по всему, постельный опыт зашкаливает от обилия партнеров, то ей есть с чем сравнивать. Но Александру Гобозову больше нет места в ее раю, категорично предупредила она.

Фанаты заметили, что Эрика Кишева почти не появляется на ТВ. В ответ она заявила, что телевидение больше не входит в число ее приоритетов, поскольку его «эфимерность уже прошла». Но зато сейчас у нее «все клево».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:05
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