Алиану Гобозову могут лишить родительских прав уже в этом году

"Саша ведёт себя как эгоист. Сам нашёл Любовь на проекте, дал бы и Вам это сделать. Какой то мужской эгоизм. Слов нет", "Ни один суд не оставит ребёнка с матерью,которая является участником дом2. Ты рискуешь остаться без Роберта! Сдался тебе этот проект! Беги оттуда!", "Хочется тебя просто по-человечески поддержать! Будь сильной, никого не слушай!", - комментируют в Сети.



После возвращения на скандальный телепроект Алиана Гобозова не могла подумать, что жениха для нее будет активно подбирать лично Александр Гобозов, который по документам все еще остается ее мужем.Также ей и в голову не могло прийти, что этот знойный осетинский мачо заставит ее уйти с телестройки в страхе остаться без сына Роберта. А ведь во время одного из последних эфиров Саша Гобозов прямо заявил о том, что ребенок должен оставаться с кем-то из родителей. И если он не нужен своей матери, то он всегда будет нужен своему отцу.Ответить на этот благородный спич Алиане Гобозовой было нечего. Тем более, что ее благоверный даже стал угрожать судом. Мол, судьи наверняка примут его сторону и не позволят матери-кукушке воспитывать сына.По некоторым сведениям, Гобозов даже нашел адвоката, чтобы доказывать свою позицию в судебном порядке. Мужчина убежден в собственной правоте и в том, что только он в последние годы занимался воспитанием Роберта. В ответ на претензии истца юрист пообещал уладить проблему до конца 2018 года.