Екатерина Вилкова опубликовала совместное фото с мужем

Екатерина Вилкова опубликовала совместный снимок с мужем Ильёй Любимовым в честь его именин. Такие фото очень редки, поэтому их так любят подписчики. Новый снимок сделан в чёрно-белой гамме.Подписчики назвали новое фото Вилковой очень атмосферным и уютным. Некоторые поделились, что очень ждут таких публикаций, ведь на фото супруги такие счастливые. Многие недоумевают, как такие разные люди смогли найти друг друга. Фанаты называют Вилкову дерзкой, выходящей за рамки женщиной, а её супруга актёра Илью Любимова спокойным и уравновешенным.