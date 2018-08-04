АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уничтожение сакрального смысла русского языка началось с Кирилла и Мефодия и закончилось реформой большевиков
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Фанаты выяснили, с кем встречается Егор Крид

Настойчивые фанаты выяснили, с кем встречается известный исполнитель Егор Крид. Оказалось, что его девушкой стала симпатичная модель по имени Анна.

Фанаты выяснили, с кем встречается Егор Крид

Пару месяцев назад на телеканале ТНТ благополучно завершился проект «Холостяк», главным героем которого стал Егор Крид. Победа досталась Дарье Клюкиной, которая заполучила заветное кольцо к зависти многочисленных поклонниц.

Но строить серьезные отношения с этой девушкой Егор отказался, сославшись на то, что вся эта телевизионная романтика была искусственно подстроена. И многие его фанатки вздохнули с облегчением, ведь шанс выйти замуж за такого популярного и импозантного парня все еще остался.

Фанаты выяснили, с кем встречается Егор Крид

Но дотошным поклонникам стало интересно, с кем же все-таки встречается их любимец. И вскоре оказалось, что с Егором Кридом, скорее всего, имеет отношения модель Анна. В ее Instagram появился снимок с мужской рукой, на которой можно было увидеть татуировку.

Только по этой руке многие уже догадались, о ком может идти речь. Позднее девушка и сама призналась, что познакомилась с новым возлюбленным благодаря сестре. А поскольку Анна недавно вернулась из Марбельи, где недавно засветился и Егор Крид, то никакой тайны не осталось вовсе.

Осталось дождаться, чтобы о своей личной жизни рассказал сам главный герой этих предположений.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Главная помощница Мелании Трамп перестала
В Москве грабитель украл рюкзак с 3 млн рублей
Фанаты выяснили, с кем встречается Егор Крид
16-летняя дочь Григория Лепса поступила на
Эксперты сравнили Samsung Galaxy Note 9 и Note 8
Мариинский театр в новом сезоне порадует зрителей
Составлен ТОП-5 автомобилей со спорным дизайном
Франция остановила из-за аномальной жары два
Анна Седокова прислушивается к советам дочери
Принц Гарри обеспокоен повышенным вниманием СМИ к
Ученые разработали суперэкономичную упаковку для
Адвокат: Петросян подал встречный иск по разделу
Модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина беременна
Физики-теоретики могут помочь ученым в поисках
Бывший сотрудник NASA в Казани: Вторжения
В Парке Горького была установлена 3D-копия
Яблоки и свекла могут помочь людям замедлить
Компания ZTE возвращается на рынок с новым
Екатерина Вилкова опубликовала совместное фото с
Внеземной дрон был зафиксирован камерой
Звезду сериала "Кадетство" обвинили в неуплате
Пришельцы дважды пытались установить контакт с
Ирландские ученые предупреждают: пивной живот
Земля после столкновения с планетой Нибиру будет
Минздрав не вводил временного моратория на
Компания Tele2 предлагает мобильный
Пришельцы несколько лет терроризируют жителей
На фестивале «Нашествие» начались выступления на
Анастасия Волочкова плевать хотела на мнение
Отшельник из Адыгеи показал ученым черепа
Просмотреть все новости