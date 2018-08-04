Фанаты выяснили, с кем встречается Егор Крид

Пару месяцев назад на телеканале ТНТ благополучно завершился проект «Холостяк», главным героем которого стал Егор Крид. Победа досталась Дарье Клюкиной, которая заполучила заветное кольцо к зависти многочисленных поклонниц.Но строить серьезные отношения с этой девушкой Егор отказался, сославшись на то, что вся эта телевизионная романтика была искусственно подстроена. И многие его фанатки вздохнули с облегчением, ведь шанс выйти замуж за такого популярного и импозантного парня все еще остался.Но дотошным поклонникам стало интересно, с кем же все-таки встречается их любимец. И вскоре оказалось, что с Егором Кридом, скорее всего, имеет отношения модель Анна. В ее Instagram появился снимок с мужской рукой, на которой можно было увидеть татуировку.Только по этой руке многие уже догадались, о ком может идти речь. Позднее девушка и сама призналась, что познакомилась с новым возлюбленным благодаря сестре. А поскольку Анна недавно вернулась из Марбельи, где недавно засветился и Егор Крид, то никакой тайны не осталось вовсе.Осталось дождаться, чтобы о своей личной жизни рассказал сам главный герой этих предположений.