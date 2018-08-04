Фанаты выяснили, с кем встречается Егор Крид
Настойчивые фанаты выяснили, с кем встречается известный исполнитель Егор Крид. Оказалось, что его девушкой стала симпатичная модель по имени Анна.
Пару месяцев назад на телеканале ТНТ благополучно завершился проект «Холостяк», главным героем которого стал Егор Крид. Победа досталась Дарье Клюкиной, которая заполучила заветное кольцо к зависти многочисленных поклонниц.
Но строить серьезные отношения с этой девушкой Егор отказался, сославшись на то, что вся эта телевизионная романтика была искусственно подстроена. И многие его фанатки вздохнули с облегчением, ведь шанс выйти замуж за такого популярного и импозантного парня все еще остался.
Но дотошным поклонникам стало интересно, с кем же все-таки встречается их любимец. И вскоре оказалось, что с Егором Кридом, скорее всего, имеет отношения модель Анна. В ее Instagram появился снимок с мужской рукой, на которой можно было увидеть татуировку.
Только по этой руке многие уже догадались, о ком может идти речь. Позднее девушка и сама призналась, что познакомилась с новым возлюбленным благодаря сестре. А поскольку Анна недавно вернулась из Марбельи, где недавно засветился и Егор Крид, то никакой тайны не осталось вовсе.
Осталось дождаться, чтобы о своей личной жизни рассказал сам главный герой этих предположений.
Пару месяцев назад на телеканале ТНТ благополучно завершился проект «Холостяк», главным героем которого стал Егор Крид. Победа досталась Дарье Клюкиной, которая заполучила заветное кольцо к зависти многочисленных поклонниц.
Но строить серьезные отношения с этой девушкой Егор отказался, сославшись на то, что вся эта телевизионная романтика была искусственно подстроена. И многие его фанатки вздохнули с облегчением, ведь шанс выйти замуж за такого популярного и импозантного парня все еще остался.
Но дотошным поклонникам стало интересно, с кем же все-таки встречается их любимец. И вскоре оказалось, что с Егором Кридом, скорее всего, имеет отношения модель Анна. В ее Instagram появился снимок с мужской рукой, на которой можно было увидеть татуировку.
Только по этой руке многие уже догадались, о ком может идти речь. Позднее девушка и сама призналась, что познакомилась с новым возлюбленным благодаря сестре. А поскольку Анна недавно вернулась из Марбельи, где недавно засветился и Егор Крид, то никакой тайны не осталось вовсе.
Осталось дождаться, чтобы о своей личной жизни рассказал сам главный герой этих предположений.