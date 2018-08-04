Эксперты сравнили Samsung Galaxy Note 9 и Note 8 и не нашли серьезных отличий

В частности, новая модель Samsung Galaxy Note 9 имеет в качестве основного отличительного элемента возможность снимать видеозаписи с частотой кадра до 900 единиц в секунду. Примечательно, аналогичными достоинствами сможет похвастаться в том числе и «яблочный» вариант iPhone начиная с 5 серии. Также здесь следует выделить наличие прочного стекла Gorilla Glass 6 для максимальной защиты от сколов и ударов. В предшествующей модификации использовалась технология Gorilla Glass 5, которая не могла продемонстрировать аналогичные показатели прочности.Также следует отметить, что в новой версии смартфона Galaxy Note 9 существенно улучшено качество звука, так как стереодинамики теперь расположены внизу, позволяя владельцу устройству прослушивать весь объем тонов в том числе и при звонке. Однако в целом, аналитики уверены, что обе модели остаются весьма актуальными и никаких радикальных отличий, стоящих покупки обновленного смартфона здесь не обнаружено.