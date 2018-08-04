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Составлен ТОП-5 автомобилей со спорным дизайном

Сегодня известно, что экспертами подготовлен рейтинг автомобилей, которых объединяет спорный дизайн, удивляющий автолюбителей и обычных зевак. Такие данные привели на портале «Автоновости дня», где и провели экспертизу всех потенциальных моделей.

Пятое место в данном рейтинге занял южнокорейский минивэн SsangYong Rodius, который несмотря на ожидания разработчиков, так и не сумел занять достойное место среди конкурентов. Четвертое место занимает китайский экземпляр Chery QQ6, встречавшийся ранее в том числе и на российских дорогах. Однако по своему дизайну этот автомобиль не может конкурировать даже с самым бюджетным Daewoo Matiz. Третье место рейтинга занято хэтчбеком AMC Gremlin, который с самого начала продаж уже вызывал неоднозначные эмоции у покупателей.

Составлен ТОП-5 автомобилей со спорным дизайном


Второе место занял французский экземпляр Citroen 2CV, получивший у многих автолюбителей прозвище «гадкий утенок». Первое место в рейтинге автомобилей с самым неудачным дизайном кузова занял итальянский Fiat Multipla, который до сих пор поражает своим видом и никак не способный вызвать положительные оценки даже у самых не требовательных автолюбителей.

 
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Авто
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:30
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