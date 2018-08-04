Составлен ТОП-5 автомобилей со спорным дизайном

Пятое место в данном рейтинге занял южнокорейский минивэн SsangYong Rodius, который несмотря на ожидания разработчиков, так и не сумел занять достойное место среди конкурентов. Четвертое место занимает китайский экземпляр Chery QQ6, встречавшийся ранее в том числе и на российских дорогах. Однако по своему дизайну этот автомобиль не может конкурировать даже с самым бюджетным Daewoo Matiz. Третье место рейтинга занято хэтчбеком AMC Gremlin, который с самого начала продаж уже вызывал неоднозначные эмоции у покупателей.Второе место занял французский экземпляр Citroen 2CV, получивший у многих автолюбителей прозвище «гадкий утенок». Первое место в рейтинге автомобилей с самым неудачным дизайном кузова занял итальянский Fiat Multipla, который до сих пор поражает своим видом и никак не способный вызвать положительные оценки даже у самых не требовательных автолюбителей.