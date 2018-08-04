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Анна Седокова прислушивается к советам дочери

Анна Седокова часто прислушивается к мнению своей 13-летней дочери. По мнению певицы, Алина является безжалостным советником, хорошо разбирающимся в моде.

Анна Седокова прислушивается к советам дочери


Анна Седокова не стесняется обращаться за модным советом к своей дочери. 13-летняя Алина хорошо разбирается в тенденциях моды и может уже работать стилистом. Певица признаётся, что не всегда может правильно подобрать наряд. Однажды её образ жёстко раскритиковала дочь, заявив, что так одеваются 60-летние женщины.

Теперь Анна Седокова намерена ходить на шоппинг только со своей дочерью. Певица искренне рада, что некоторые взгляды на одежду у них совпадают. На своей страничке в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором она с дочерью одета в одинаковые луки. Поклонники восхитились вкусом Алины, некоторые посетовали, что у них нет такой дочери. Седокову назвали идеальной матерью и похвалили её за старания в воспитании детей.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:15
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