Анна Седокова прислушивается к советам дочери

Анна Седокова не стесняется обращаться за модным советом к своей дочери. 13-летняя Алина хорошо разбирается в тенденциях моды и может уже работать стилистом. Певица признаётся, что не всегда может правильно подобрать наряд. Однажды её образ жёстко раскритиковала дочь, заявив, что так одеваются 60-летние женщины.Теперь Анна Седокова намерена ходить на шоппинг только со своей дочерью. Певица искренне рада, что некоторые взгляды на одежду у них совпадают. На своей страничке в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором она с дочерью одета в одинаковые луки. Поклонники восхитились вкусом Алины, некоторые посетовали, что у них нет такой дочери. Седокову назвали идеальной матерью и похвалили её за старания в воспитании детей.