АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уничтожение сакрального смысла русского языка началось с Кирилла и Мефодия и закончилось реформой большевиков
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Ученые разработали суперэкономичную упаковку для кетчупа

Любители кетчупа могут радоваться. Специально для них ученые разработали суперэкономичную упаковку, из которой можно выдавить весь соус до самой последней капли.

Ученые разработали суперэкономичную упаковку для кетчупа


Американские исследователи поставили себе высокую цель: создать такую упаковку для кетчупа чтобы в ней оставалось ни капли содержимого. И задача была решена самым оптимальным способом, о чем пишет Scientific Reports.

Химиками из Технологического университета Вирджинии было разработано специальное покрытие, которое отныне должно будет использоваться в бутылках и мягких упаковках с кетчупом. Это химическое соединение, покрывая стенки упаковки, позволяет легким движением вытряхнуть содержимое в тарелку.

Кстати, подобным новшеством могут воспользоваться производители не только кетчупа, но и других, сходных с ним по консистенции продуктов.

Разработчики поспешили предупредить, что они использовали только натуральные растительные масла, которые не могут быть опасными для здоровья.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Главная помощница Мелании Трамп перестала
В Москве грабитель украл рюкзак с 3 млн рублей
Фанаты выяснили, с кем встречается Егор Крид
16-летняя дочь Григория Лепса поступила на
Эксперты сравнили Samsung Galaxy Note 9 и Note 8
Мариинский театр в новом сезоне порадует зрителей
Составлен ТОП-5 автомобилей со спорным дизайном
Франция остановила из-за аномальной жары два
Анна Седокова прислушивается к советам дочери
Принц Гарри обеспокоен повышенным вниманием СМИ к
Ученые разработали суперэкономичную упаковку для
Адвокат: Петросян подал встречный иск по разделу
Модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина беременна
Физики-теоретики могут помочь ученым в поисках
Бывший сотрудник NASA в Казани: Вторжения
В Парке Горького была установлена 3D-копия
Яблоки и свекла могут помочь людям замедлить
Компания ZTE возвращается на рынок с новым
Екатерина Вилкова опубликовала совместное фото с
Внеземной дрон был зафиксирован камерой
Звезду сериала "Кадетство" обвинили в неуплате
Пришельцы дважды пытались установить контакт с
Ирландские ученые предупреждают: пивной живот
Земля после столкновения с планетой Нибиру будет
Минздрав не вводил временного моратория на
Компания Tele2 предлагает мобильный
Пришельцы несколько лет терроризируют жителей
На фестивале «Нашествие» начались выступления на
Анастасия Волочкова плевать хотела на мнение
Отшельник из Адыгеи показал ученым черепа
Просмотреть все новости