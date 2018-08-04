Ученые разработали суперэкономичную упаковку для кетчупа

Американские исследователи поставили себе высокую цель: создать такую упаковку для кетчупа чтобы в ней оставалось ни капли содержимого. И задача была решена самым оптимальным способом, о чем пишет Scientific Reports.Химиками из Технологического университета Вирджинии было разработано специальное покрытие, которое отныне должно будет использоваться в бутылках и мягких упаковках с кетчупом. Это химическое соединение, покрывая стенки упаковки, позволяет легким движением вытряхнуть содержимое в тарелку.Кстати, подобным новшеством могут воспользоваться производители не только кетчупа, но и других, сходных с ним по консистенции продуктов.Разработчики поспешили предупредить, что они использовали только натуральные растительные масла, которые не могут быть опасными для здоровья.