Ученые разработали суперэкономичную упаковку для кетчупа
Любители кетчупа могут радоваться. Специально для них ученые разработали суперэкономичную упаковку, из которой можно выдавить весь соус до самой последней капли.
Американские исследователи поставили себе высокую цель: создать такую упаковку для кетчупа чтобы в ней оставалось ни капли содержимого. И задача была решена самым оптимальным способом, о чем пишет Scientific Reports.
Химиками из Технологического университета Вирджинии было разработано специальное покрытие, которое отныне должно будет использоваться в бутылках и мягких упаковках с кетчупом. Это химическое соединение, покрывая стенки упаковки, позволяет легким движением вытряхнуть содержимое в тарелку.
Кстати, подобным новшеством могут воспользоваться производители не только кетчупа, но и других, сходных с ним по консистенции продуктов.
Разработчики поспешили предупредить, что они использовали только натуральные растительные масла, которые не могут быть опасными для здоровья.
Американские исследователи поставили себе высокую цель: создать такую упаковку для кетчупа чтобы в ней оставалось ни капли содержимого. И задача была решена самым оптимальным способом, о чем пишет Scientific Reports.
Химиками из Технологического университета Вирджинии было разработано специальное покрытие, которое отныне должно будет использоваться в бутылках и мягких упаковках с кетчупом. Это химическое соединение, покрывая стенки упаковки, позволяет легким движением вытряхнуть содержимое в тарелку.
Кстати, подобным новшеством могут воспользоваться производители не только кетчупа, но и других, сходных с ним по консистенции продуктов.
Разработчики поспешили предупредить, что они использовали только натуральные растительные масла, которые не могут быть опасными для здоровья.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:00