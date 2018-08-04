Модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина беременна от итальянского миллионера

Вита Сидоркина вышла замуж в 2017 году. Её избранником стал 44-летний миллионер из Италии. Впервые слухи о беременности возникли ещё на свадебном торжестве. Тогда многие заметили округлившийся живот модели, но Сидоркина отказывалась комментировать изменения своей фигуры. Хейтеры подозревали, что модель смогла заполучить руку столь завидного холостяка лишь благодаря ребёнку. Ранее мужчину связывали отношения с Ириной Шейк, однако супругами они так и не стали.Вита Сидоркина сообщила о своей беременности день назад. Судя по тому, что ещё в июле она выкладывала фото с плоским животом, срок у неё небольшой. К новости о беременности модель опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена в нижнем белье. Поклонники поспешили поздравить знаменитость и пожелали её семье счастья.