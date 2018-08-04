Бывший сотрудник NASA в Казани: Вторжения инопланетян пока не произойдет

Ричард Хувер прибыл в столицу Татарстана с открытой лекцией «Жизнь во Вселенной». В свое время он возглавлял Астробиологическую группа американского космического агентства, в связи с чем имел собственное мнение по многим волнующим вопросам.Ученый рассказал, что на некоторых метеоритах были обнаружены микроорганизмы внеземного происхождения. Поэтому теоретически возможно, что и жизнь изначально зародилась на Земле, благодаря таким «космическим подаркам» из метеоритов и (или) комет.Безуглеродные формы жизни, по мнению Ричарда Хувера, вызывают большие сомнения. Именно углерод может похвастаться физическими характеристиками исключительного характера, которые обусловили его важную роль в появлении жизненных форм.Отвечая на вопросы слушателей, эксперт заявил, что в ближайшее время вторжения инопланетян на нашу планету не ожидается. Этим он отказался поддержать мнение покойного британского астрофизика Стивена Хокинга, который предрекал серьезную опасность, исходящую из космоса.