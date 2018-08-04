В Парке Горького была установлена 3D-копия скульптуры "Девушка с веслом"

3D-копия знаменитой скульптуры "Девушка с веслом" была создана специально к празднованию 90-летия Парка Горького. Над проектом работал Покрас Лампас, поддерживающий стиль калиграффити. Художник показал свой "фирменный почерк" и в новой работе - 4-х метровая скульптура расписана цитатами из журналов. Известно, что напечатание монумента заняло четыре недели.Новая копия скульптуры будет выставлена в музее Парка Горького. Снимок обновлённой "Девушки с веслом" украсил августовскую обложку журнала Esquire. По мнению Покраса Лампаса, монумент отображает новую визуальную культуру России. Проект можно будет увидеть на фестивале, посвящённом юбилею парка. Он пройдёт с 25 августа по 2 сентября.