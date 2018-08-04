Звезду сериала "Кадетство" обвинили в неуплате алиментов

Кирилл Емельянов рассказал своим подписчикам о сложной семейной обстановке. Актёр сетует, что несмотря на полное финансовое обеспечение детей, он не может с ними видеться. Для звезды сериала "Кадетство" материальные потери стоят на последнем месте, для него важны люди.Бывшая жена Емельянова не смогла пройти мимо его трогательного поста о детях. Она обвинила актёра в неуплате алиментов. По мнению Екатерины Директоренко, её бывший супруг не только не помогает финансово, но и вовсе не интересуется детьми. Актёр призвал своих подписчиков не занимать чью-либо сторону в этом скандале. Он признаёт, что не является идеальным отцом, совершал много ошибок и промахов. В вопросах общения с детьми Емельянов намерен идти до конца.