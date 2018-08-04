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1 марта 2019 года в Москве начнется новый эксперимент по имитации полета к Луне

Представители Института медико-биологических проблем утверждают, что новый этап эксперимента SIRIUS будет проводиться в Москве 1 марта следующего года. Таким образом, специалисты снова приступят к имитации полета на Луну.

1 марта 2019 года в Москве начнется новый эксперимент по имитации полета к Луне


В рамках эксперимента SIRIUS-19 шесть испытуемые проведут четыре месяца в изоляции. Для миссии было отобрано три женщины и трое мужчин. В целом кандидатов пришлось выбирать из 70 человек, подавших заявку. Из этого числа 50 желающих оказались россиянами.

Во время четырехмесячного испытания участники должны будут пройти симуляцию полета к Луне, а также провести «облет» вокруг спутника Земли с целью поиска места посадки модуля. Четыре человека совершат «посадку» на поверхность планеты, а остальные будут «управлять» ровером с орбиты.

15 января следующего года начнутся подготовительные исследования и подготовка участников к эксперименту.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 13:39
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