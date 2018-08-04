1 марта 2019 года в Москве начнется новый эксперимент по имитации полета к Луне

В рамках эксперимента SIRIUS-19 шесть испытуемые проведут четыре месяца в изоляции. Для миссии было отобрано три женщины и трое мужчин. В целом кандидатов пришлось выбирать из 70 человек, подавших заявку. Из этого числа 50 желающих оказались россиянами.Во время четырехмесячного испытания участники должны будут пройти симуляцию полета к Луне, а также провести «облет» вокруг спутника Земли с целью поиска места посадки модуля. Четыре человека совершат «посадку» на поверхность планеты, а остальные будут «управлять» ровером с орбиты.15 января следующего года начнутся подготовительные исследования и подготовка участников к эксперименту.