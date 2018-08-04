Ирландские ученые предупреждают: пивной живот способствует деменции
Актуальные научные исследования ирландских ученых позволили сделать вывод о том, что «пивной живот» способствует возникновению и развитию деменции (старческого слабоумия).
Исследователи из Тринити колледжа в Дублине настоятельно рекомендуют после 60 лет придерживаться диеты и правильного раза жизни. Об этом сообщает Irish Independent со ссылкой на научный доклад.
Ведущий исследователь, профессор геронтологии Конал Каннингем рассказал, что в научных изысканиях изучались данные 5 тысяч человек. Сравнительный анализ показал, что синдром пивного живота является четким сигналом, что после 60 лет у пациента возникает большой риск заболеть деменцией.
Объясняя эту связь, ученые обратили внимание на то, что жировые ткани провоцируют секрецию маркеров воспаления. А те, в свою очередь, способствуют запуску процессов деменции.
По мнению Конала Каннингема, хорошим выходом из ситуации станет овощная диета и регулярные физические нагрузки
Исследователи из Тринити колледжа в Дублине настоятельно рекомендуют после 60 лет придерживаться диеты и правильного раза жизни. Об этом сообщает Irish Independent со ссылкой на научный доклад.
Ведущий исследователь, профессор геронтологии Конал Каннингем рассказал, что в научных изысканиях изучались данные 5 тысяч человек. Сравнительный анализ показал, что синдром пивного живота является четким сигналом, что после 60 лет у пациента возникает большой риск заболеть деменцией.
Объясняя эту связь, ученые обратили внимание на то, что жировые ткани провоцируют секрецию маркеров воспаления. А те, в свою очередь, способствуют запуску процессов деменции.
По мнению Конала Каннингема, хорошим выходом из ситуации станет овощная диета и регулярные физические нагрузки
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:45