Ирландские ученые предупреждают: пивной живот способствует деменции

Исследователи из Тринити колледжа в Дублине настоятельно рекомендуют после 60 лет придерживаться диеты и правильного раза жизни. Об этом сообщает Irish Independent со ссылкой на научный доклад.Ведущий исследователь, профессор геронтологии Конал Каннингем рассказал, что в научных изысканиях изучались данные 5 тысяч человек. Сравнительный анализ показал, что синдром пивного живота является четким сигналом, что после 60 лет у пациента возникает большой риск заболеть деменцией.Объясняя эту связь, ученые обратили внимание на то, что жировые ткани провоцируют секрецию маркеров воспаления. А те, в свою очередь, способствуют запуску процессов деменции.По мнению Конала Каннингема, хорошим выходом из ситуации станет овощная диета и регулярные физические нагрузки