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Ирландские ученые предупреждают: пивной живот способствует деменции

Актуальные научные исследования ирландских ученых позволили сделать вывод о том, что «пивной живот» способствует возникновению и развитию деменции (старческого слабоумия).

Ирландские ученые предупреждают: пивной живот способствует деменции


Исследователи из Тринити колледжа в Дублине настоятельно рекомендуют после 60 лет придерживаться диеты и правильного раза жизни. Об этом сообщает Irish Independent со ссылкой на научный доклад.

Ведущий исследователь, профессор геронтологии Конал Каннингем рассказал, что в научных изысканиях изучались данные 5 тысяч человек. Сравнительный анализ показал, что синдром пивного живота является четким сигналом, что после 60 лет у пациента возникает большой риск заболеть деменцией.

Объясняя эту связь, ученые обратили внимание на то, что жировые ткани провоцируют секрецию маркеров воспаления. А те, в свою очередь, способствуют запуску процессов деменции.

По мнению Конала Каннингема, хорошим выходом из ситуации станет овощная диета и регулярные физические нагрузки

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:45
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