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Минздрав не вводил временного моратория на проведения абортов в регионах

Минздрав прокомментировал данные о моратории на проведение абортов. Ведомство оказало поддержку акции "Подари мне жизнь", но об изменении законодательства речи быть не может. Цель акции предоставить информацию беременным женщинам с целью предотвращения аборта.

Минздрав не вводил временного моратория на проведения абортов в регионах


Минздрав не вводил в региональных больницах мораторий на аборты. Ведомство оказало поддержку акцию "Подари мне жизнь", в рамках этого проекта в медучреждения были отправлены просьбы об участии. Цель этой акции - уменьшение количества абортов, а также укрепление семей России.

В стране акция "Подари мне жизнь" проводится каждый год 9-15 июля. Некоторые медучреждения в Приморском крае, Рязанской области и Якутии по собственной инициативе ввели "дни тишины" - период, в которые персонал не проводит аборты. Однако на законодательном уровне прерывание беременности не было запрещено.

 
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Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:30
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