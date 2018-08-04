Минздрав не вводил временного моратория на проведения абортов в регионах

Минздрав не вводил в региональных больницах мораторий на аборты. Ведомство оказало поддержку акцию "Подари мне жизнь", в рамках этого проекта в медучреждения были отправлены просьбы об участии. Цель этой акции - уменьшение количества абортов, а также укрепление семей России.В стране акция "Подари мне жизнь" проводится каждый год 9-15 июля. Некоторые медучреждения в Приморском крае, Рязанской области и Якутии по собственной инициативе ввели "дни тишины" - период, в которые персонал не проводит аборты. Однако на законодательном уровне прерывание беременности не было запрещено.