Анастасия Волочкова плевать хотела на мнение подписчиков

Анастасия Волочкова вновь опубликовала пикантное фото в Instagram. На снимке балерина стоит обнажённая, а её прелести прикрывает лишь банное полотенце. Подписчики светской львицы сделали вывод, что она плевать хотела на мнение поклонников. Фанаты неоднократно просили балерину быть скромнее и выкладывать на всеобщее обозрение менее провокационные снимки.Волочкова как будто специально провоцирует подписчиков. После публикации одного обнажённого снимка, который собрал множество негативных отзывов, она тут же выложила следующий в этом же стиле. Хейтеры отметили неухоженный вид звезды, её грязные волосы и толстые ноги, однако такие высказывания вовсе не смутили Волочкову, которая продолжает "радовать" подписчиков откровенными снимками.