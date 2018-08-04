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Анастасия Волочкова плевать хотела на мнение подписчиков

Анастасия Волочкова уже давно прекратила обращать внимание на негативные комментарии подписчиков в Instagram. Балерина, образно говоря, плюёт на хейтеров, когда продолжает выкладывать обнажённые фото.

Анастасия Волочкова плевать хотела на мнение подписчиков


Анастасия Волочкова вновь опубликовала пикантное фото в Instagram. На снимке балерина стоит обнажённая, а её прелести прикрывает лишь банное полотенце. Подписчики светской львицы сделали вывод, что она плевать хотела на мнение поклонников. Фанаты неоднократно просили балерину быть скромнее и выкладывать на всеобщее обозрение менее провокационные снимки.

Анастасия Волочкова плевать хотела на мнение подписчиков


Волочкова как будто специально провоцирует подписчиков. После публикации одного обнажённого снимка, который собрал множество негативных отзывов, она тут же выложила следующий в этом же стиле. Хейтеры отметили неухоженный вид звезды, её грязные волосы и толстые ноги, однако такие высказывания вовсе не смутили Волочкову, которая продолжает "радовать" подписчиков откровенными снимками.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:00
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