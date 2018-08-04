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«Кукрыниксы» отыграли последний концерт

Рок-группа «Кукрыниксы» на главной сцене фестиваля «Нашествие» дала свой последний концерт. Коллектив просуществовал более 20 лет и решил прекратить свою творческую деятельность в прежнем составе.

«Кукрыниксы» отыграли последний концерт


На официальном сайте рок-группы «Кукрыниксы» накануне появилось сообщение, в котором музыканты отмечают, что история коллектива подошла к завершению. При этом они отметили, что творчество группы за время существования, коснулось многих важных, ярких и интересных людей.

Первый альбом рок-группы «Кукрыниксы» вышел в 1997 году, за 20 лет своей творческой деятельности музыканты записали два сингла и девять альбомов. Коллектив исполнял музыку в стилях постпанк и панк-рок. Самыми известными композициями группы стали: «Не беда», «По раскрашенной душе» и «Солдатская печаль».

Музыканты отметили, что лидер группы Алексей Горшенев продолжит творческую деятельность в рамках нового проекта под названием «Горшенев».

 
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Культура
Добавил: Алина Сегодня, 15:45
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