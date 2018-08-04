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Washington Post: Мария Бутина общалась с бывшим членом команды Трампа

Мария Бутина активно общалась с бывшим членом команды Дональда Трампа Джеффри Гордоном. Об их электронной переписке узнали в разведывательном комитете сената, о чем сообщает издание Washington Post.

Washington Post: Мария Бутина общалась с бывшим членом команды Трампа

Было достоверно установлено, что Будина и Гордон переписывались в Сети осенью 2016 года. Экс-участник команды Трампа приглашал собеседницу на концерт популярной рок-группы, а также на празднование своего дня рождения.

Тема президентских выборов в переписке не упоминалась, отмечается в статье Washington Post.

Комментируя скандальную ситуацию, Джеффри Гордон навал всю историю с Бутиной попыткой дискредитировать республиканцев вместе с Национальной стрелковой ассоциацией. По его словам, Мария имела и другие контакты, которые могли бы вызвать подозрения у бдительных сенаторов.

Ранее гражданка РФ Мария Бутина была арестована в Соединенных Штатах по подозрению в работе иностранным агентом.

 
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Политика
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:30
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