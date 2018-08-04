Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange создаст систему оборота криптовалюты
Появилась информация о том, что оператор фондовой биржи Нью-Йорка Intercontinental Exchange (ICE) планирует разработать новую платформу, в основе которой будет заложена криптовалюта. Отмечается, что пользуясь ею, клиенты смогут оплачивать покупки и продавать товары.
Финансовая экосистема носит название Bakkt. На ее основе разработчики создадут приложения, которые смогут использовать продавцы и покупатели. Все решения по торговле и хранению криптовалюты приниматься представителями федеральных органов управления.
Сообщается, что на данный момент в рамках этого проекта Intercontinental Exchange сейчас работает с такими компаниями как Microsoft, Starbucks и Boston Consulting Group. Уже в конце будущей осени должен состояться запуск криптовалютной экосистемы, но для этого необходимо получить разрешение по торговле товарными фьючерсами США.
Финансовая экосистема носит название Bakkt. На ее основе разработчики создадут приложения, которые смогут использовать продавцы и покупатели. Все решения по торговле и хранению криптовалюты приниматься представителями федеральных органов управления.
Сообщается, что на данный момент в рамках этого проекта Intercontinental Exchange сейчас работает с такими компаниями как Microsoft, Starbucks и Boston Consulting Group. Уже в конце будущей осени должен состояться запуск криптовалютной экосистемы, но для этого необходимо получить разрешение по торговле товарными фьючерсами США.
Экономика
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 15:15