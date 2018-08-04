Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange создаст систему оборота криптовалюты

Финансовая экосистема носит название Bakkt. На ее основе разработчики создадут приложения, которые смогут использовать продавцы и покупатели. Все решения по торговле и хранению криптовалюты приниматься представителями федеральных органов управления.Сообщается, что на данный момент в рамках этого проекта Intercontinental Exchange сейчас работает с такими компаниями как Microsoft, Starbucks и Boston Consulting Group. Уже в конце будущей осени должен состояться запуск криптовалютной экосистемы, но для этого необходимо получить разрешение по торговле товарными фьючерсами США.