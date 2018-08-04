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Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange создаст систему оборота криптовалюты

Появилась информация о том, что оператор фондовой биржи Нью-Йорка Intercontinental Exchange (ICE) планирует разработать новую платформу, в основе которой будет заложена криптовалюта. Отмечается, что пользуясь ею, клиенты смогут оплачивать покупки и продавать товары.

Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange создаст систему оборота криптовалюты


Финансовая экосистема носит название Bakkt. На ее основе разработчики создадут приложения, которые смогут использовать продавцы и покупатели. Все решения по торговле и хранению криптовалюты приниматься представителями федеральных органов управления.

Сообщается, что на данный момент в рамках этого проекта Intercontinental Exchange сейчас работает с такими компаниями как Microsoft, Starbucks и Boston Consulting Group. Уже в конце будущей осени должен состояться запуск криптовалютной экосистемы, но для этого необходимо получить разрешение по торговле товарными фьючерсами США.

 
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Экономика
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 15:15
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