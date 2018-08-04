Марсоход NASA увидел на Красной планете окаменевшее лицо инопланетянина

Интернет-пользователи бросились обсуждать новое открытие, сделанные накануне марсоходом NASA. Заметил нечто странное известный уфолог Скотт Уоринг, который многие годы изучает все материалы, публикуемые американским космическим агентством.На снимках действительно можно рассмотреть окаменевшее лицо явно неземного происхождения. Подбородок, остаточно широкий нос, приоткрытые губы и глаза – все это дополняется несоразмерно длинными ушами.Скотт Уоринг сделал вывод, что инопланетянин стал жертвой давней катастрофы. Возможно, то был житель Марса, который скончался в силу стихийного бедствия. Он мог замерзнуть и окаменеть в результате масштабного планетного катаклизма, а его голова даже могла быть раздавлена массивным предметов, рухнувшим на нее.