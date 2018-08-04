Лидеру группы Metallica Джеймсу Хетфилду исполнилось 55 лет

Свою творческую деятельность рок-группа Metallica начинала со скоростных тяжёлых боевиков. Metallica 35 лет назад стала четвёртой по счёту группой Джеймса Хетфилда, но ей единственной удалось добиться успеха. За время своего существования рок-группе удалось реализовать более 110 миллионов своих альбомов.В группе Metallica Джеймс Хетфилд изначально хотел быть исключительно вокалистом, но потом он взял в руки гитару, и как оказалось не зря. Спустя 30 лет музыкант вошёл в сотню великих рок-гитаристов по версии журнала Rolling Stone.Джеймс Хетфилд настоящий экстремал и в музыке и в жизни, в число его увлечений входят водные лыжи, охота, катание на сноуборде и скейте. Рокер более 20 лет живёт с супругой и воспитывает троих детей. В приоритете у музыканта семья и музыка.