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Лидеру группы Metallica Джеймсу Хетфилду исполнилось 55 лет

Лидер рок-группы Metallica Джеймс Хетфилд отметил свой 55-летний юбилей. Отмечается, что лиричным Джеймс Хетфилд был не всегда.

Лидеру группы Metallica Джеймсу Хетфилду исполнилось 55 лет


Свою творческую деятельность рок-группа Metallica начинала со скоростных тяжёлых боевиков. Metallica 35 лет назад стала четвёртой по счёту группой Джеймса Хетфилда, но ей единственной удалось добиться успеха. За время своего существования рок-группе удалось реализовать более 110 миллионов своих альбомов.

В группе Metallica Джеймс Хетфилд изначально хотел быть исключительно вокалистом, но потом он взял в руки гитару, и как оказалось не зря. Спустя 30 лет музыкант вошёл в сотню великих рок-гитаристов по версии журнала Rolling Stone.

Джеймс Хетфилд настоящий экстремал и в музыке и в жизни, в число его увлечений входят водные лыжи, охота, катание на сноуборде и скейте. Рокер более 20 лет живёт с супругой и воспитывает троих детей. В приоритете у музыканта семья и музыка.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:45
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