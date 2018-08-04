Apple заплатит штраф компании WiLAN за нарушение двух патентов

В рамках заседаний, которые проводились в суде Южного округа штата Калифорния, жюри ознакомилось со свидетельствами обеих сторон.Мероприятие длилось неделю, после чего в последний день за 1,5 часа дискуссии было выдвинуто решение о назначении штрафа, который должен выплатить бренд Apple.В WiLAN сообщают, что нарушение было зафиксировано по двум патентам. Оба документа относятся к разделу беспроводной связи. Apple применили их в своих iPhone.Стоит отметить, что судебный иск был подан четыре года назад .