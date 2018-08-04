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Apple заплатит штраф компании WiLAN за нарушение двух патентов

Федеральное жюри заставит компанию Apple выплатить компенсацию WiLAN за нарушение лицензий на патенты. Таким образом, «яблочный» бренд должен предоставить 145,1 миллиона долларов в качестве оплаты штрафа.

Apple заплатит штраф компании WiLAN за нарушение двух патентов


В рамках заседаний, которые проводились в суде Южного округа штата Калифорния, жюри ознакомилось со свидетельствами обеих сторон.
Мероприятие длилось неделю, после чего в последний день за 1,5 часа дискуссии было выдвинуто решение о назначении штрафа, который должен выплатить бренд Apple.

В WiLAN сообщают, что нарушение было зафиксировано по двум патентам. Оба документа относятся к разделу беспроводной связи. Apple применили их в своих iPhone.

Стоит отметить, что судебный иск был подан четыре года назад .

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 14:30
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